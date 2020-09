Kreikan isoimmalla siirtolaisleirillä suuri tulipalo – poliisi pysäyttää kaupunkiin pyrkiviä siirtolaisia

Kreikassa maan suurin siirtolaisten vastaanottoleiri on evakuoitu tulipalon vuoksi, kertovat useat mediat. Uutistoimisto AFP:n mukaan lähes koko leiri oli tulessa, samoin kuin läheinen oliivilehto, jossa osa leirin asukkaista nukkui teltoissa.

Viranomaisten mukaan Morian leirillä Lesboksen saarella syttyi keskiviikkona aamuyöllä useita paloja. Osa paloista oli leirin ulkopuolella. Ylikansoitetulla leirillä asuu noin 13 000 turvapaikanhakijaa.

– Koko leiri on tulessa. Kaikki palaa. Ihmiset pakenevat. Heidän kotinsa Moriassa ovat mennyttä. Poliisi saapui juuri ja käski kaikki ulos leiristä, pakolaisia tukeva Stand by Me Lesvos -järjestö tviittasi aamuyöllä.

Greek City Times -uutissivuston mukaan Mytilenen kaupungin lähistöllä sammutetaan nyt ainakin kolmea paloa, sillä alueella on myös maastopaloja. Olosuhteita kuvaillaan kovien tuulten vuoksi erittäin vaarallisiksi. Paloviranomaiset ovat pyytäneet sammutusapuun lentokoneita.

Mahdollisista loukkaantumisista ei toistaiseksi näytä olevan tietoa. Kreikan uutistoimisto Amnan mukaan leirin asukkaat ovat paenneet liekkejä vuorille tai kohti kaupunkia. Amnan ja AFP:n mukaan poliisit ovat estäneet siirtolaisten pääsyn kaupunkiin.

Koronatartunnat aiheuttaneet levottomuuksia

Leiri asetettiin viime viikolla karanteeniin sen jälkeen, kun siellä asuvalla ihmisellä oli todettu koronavirustartunta. Maan siirtolaisministeriön lausunnossa todettiin tuolloin, että leiri on suljettu syyskuun puoliväliin asti. Ministeriön mukaan vain "turvallisuushenkilöstö" saa kulkea leirille lämpötilamittauksen jälkeen. Uutistoimisto Reutersin mukaan tartuntoja on leirillä vahvistettu jo 35.

Reutersin mukaan palon syystä ei vielä ole tietoa. Uutistoimisto Amnan mukaan leirillä oli ollut levottomuuksia sen jälkeen, kun asukkaat olivat saaneet kuulla suunnitteilla olevista siirroista.

Tartunnan saaneita asukkaita perheenjäsenineen on ollut määrä siirtää varastorakennuksiin eristykseen. Osa asukkaista oli ilmeisesti suunnannut vuorille tartunnan pelossa.

Olosuhteet Morian leirillä ovat kurjat. Leirin suunniteltu kapasiteetti on alle 3 000 ihmistä.

Lue lisää:

NYT: Kreikka on salaa kuljettanut yli 1000 pakolaista merelle ja hylännyt heitä vuotaviin kumiveneisiin

Miksi Suomen ja muiden EU-maiden tulisi auttaa Kreikkaa ja ottaa yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita? Lue lyhyet vastaukset

Lähteet: AFP