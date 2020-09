Murteella nimetty asuinalue ei kelvannutkaan kaikille Kuopiossa – Puijonkuppee kirvoitti asukkaissa yllättävän keskustelun

Puijonkuppee on sana, josta on kiistelty tänä syksynä Kuopiossa

Kuopioon rakennettavan uuden asuinalueen markkinointinimi, Puijonkuppee, ei miellytä kaikkia. Nimestä on käyty kipakkaa keskustelua somessa ja muun muassa maakuntalehti Savon Sanomien Kuumalla linjalla (siirryt toiseen palveluun).

Nimi Puijonkuppee valittiin rakennusyhtiö Skanskan ja Kuopion kaupungin järjestämässä nimikilpailussa. Suosittuun kilpailuun tuli satoja ehdotuksia, joista raati valitsi viisi äänestykseen. Puijonkuppee voitti äänestyksen ylivoimaisesti.

Kuppee taipuu paremmin savolaiseen suuhun kuin kuve

Varsinkin se, että nimi on murretta ärsyttää monia ihmisiä. Savon murteen taitajana tunnettu kuopiolainen Olavi Rytkönen ihmettelee käytyä keskustelua.

– Savolaisilla on vahva identiteetti ja oma murre on yleensä ylpeyden aihe. Siksi on vaikea ymmärtää, että murre koetaan tässä yhteydessä vähättelevänä, jopa häpeällisenä, Rytkönen sanoo.

Jos Puijonkuppee muutettaisiin Puijonkupeeksi, tulevat asukkaat kertoisivat kuitenkin asuvansa Puijonkuppeessa, arvioi Olavi Rytkönen. Marianne Mattila / Yle

Sana kuppee on savon murteen kantasana sanasta kuve eli kylki. Puijonkuppee nimi kertoo, että tuleva asuinalue on Puijon läheisyydessä.

Myös nimen oikeuskirjoitus on herättänyt kummastusta. Rytkönen on sitä mieltä, että Puijonkuppeen voi kirjoittaa yhteen tässä yhteydessä. Osa keskusteluun osallistuneista kuopiolaisista on sitä mieltä, että nimi tulisi kirjoittaa erikseen: Puijon kuppee.

Skanskan Marja Kuoma: "Ikävä, jos se aiheuttaa mielipahaa"

Skanska on järjestänyt uusien asuinalueiden nimikilpailuja aikaisemminkin. Kuopiossa kilpailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

– Tälla tavalla haluttiin lisätä vuoropuhelua ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta positiivisessa hengessä, Skanska kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma kertoo.

Puijonkuppee ei ole virallinen kaavanimi, joten se ei tule näkymään kartassa. Yhtään asunto-osakeyhtiötä ei tulla nimeämään Puijonkuppeeksi.

– Kyseessä on puhtaasti markkinointinimi ja ikävä, jos se aiheuttaa mielipahaa, Kuosma toteaa.

Kuopion kaupungilla ei ole asiaan virallista kantaa.

– Nimiväännön myötä uusi asuinalue on saanut ainakin runsaasti julkisuutta, asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen sanoo.

Hiltunen pohtii, että Puijonkuppee sopii hyvin Kuopioon, koska se on kuitenkin savolainen viännös, joita viljellään muutenkin puheessa.

