Puukiuastuotanto taas käyntiin Rauman Lapissa – tuli tuhosi puolet Narvin tehtaasta heinäkuussa

Sähkökiukaiden tuotanto on jatkunut koko ajan ilman katkoksia.

Tulpalo tuhosi heinäkuun puolivälissä noin puolet Rauman Lapissa sijaitsevasta Narvi Oy:n kiuastehtaasta. Palo sai alkunsa sähköviasta sulakekaapissa.

Tulipalo teki katkoksen tehtaan puukiuastuotantoon.

Sähkökiukaiden tuotantoon palo ei vaikuttanut ja osa henkilökunnasta pystyi jatkamaan töitä tehtaan palosta säilyneessä osassa. Muiden lomia aikaistettiin ennen väistötilojen saamista.

Tulipalossa tuhoutuivat puukiukaiden tuotantotilat. Jere Sanaksenaho / Yle

Nyt väliaikaiset tilat ovat löytyneet aivan tehtaan läheltä.

– Väistötilan kalustaminen on parhaillaan menossa. Puukiuastuotanto on tarkoitus käynnistää ensi viikolla, kertoo Narvi Oy:n toimitusjohtaja Arto Sainio.

Narvin tehtaan henkilökunnan määrä on 55. Pääosa henkilökunnasta palasi töihin kaksi viikkoa sitten lomiilta. Kaikille riittää tällä hetkellä töitä.

Korona on lisännyt kiukaiden kysyntää

Toimitusjohtaja Sainio sanoo, että kiuasmarkkinoiden näkymät ovat kaikkiaan hyvät.

– Tänään näyttää kaikki paljon valoisammalta kuin palopäivänä. Usko tulevaisuteen on kova. Markkinat ovat vähintään yhtä hyvässä vedossa kuin viime syksynä. Tuotteita pitää vain tehdä.

Tulipalo teki loven tehtaan puukiuastuotantoon. Sen sijaan monia muita aloja kiusannut koronaepidemia ei ole hiljentänyt kiuasmarkkinoita.

– Meillä vaikutus on ollut plusmerkkistä maaliskuusta eteenpäin.

Uusi tehdasrakennus valmistuu keväällä

Palossa tuhoutuneen tehdasosan purku on loppuvaiheessa. Uuden rakennuksen suunnittelu on jo pitkällä.

– Toiveissa on, että ensi keväänä uusi rakennus on pystyssä samalla paikalla. Tontilla olisi ollut tilaa laajemmaltikin, mutta järkeilimme, että se on edelleen hyvä paikka.

Toimitusjohtaja Arto Sainio palopaikalla. Jere Sanaksenaho / Yle

Pysäyttävä hetki pitkän linjan yrittäjälle

Heinäkuinen tulipalo oli karmiva hetki pitkän linjan yrittäjälle. Mitä sitten tällainen vastoinkäyminen yrittäjälle opetti? Kysymys saa yrittäjän toviksi hiljaiseksi.

– Tuo on hyvä kysymys... Se oli pysäyttävä kokemus. Omalla pitkällä työurallani on ollut paljon erinäköisiä vastoinkäymisiä bisneksessä. Koskaan ei ole silti ajatuksissa ollut, että näinkin voisi käydä.

– Niin, mitä se opettaa? Ainakin riskienhallintamielessä opetus tulee siihen, että kun uutta tehdään, otetaan entistä paremmin huomioon kaikki asiat, miten voi käydä, pohtii toimitusjohtaja Arto Sainio.

