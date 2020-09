Koko Mikkelin keskusta oli viikonvaihteessa koronaviruksen altistumisaluetta – Essoten terveysjohtaja: "Siellä liikkui niin paljon tartunnan saaneita"

Yli 300 henkilöä on altistunut koronalle Mikkelissä. Essoten terveysjohtaja Santeri Seppälä kertoo, että uusia kontakteja tulee ilmi koko ajan.

Kaikkia altistuneita ei ole tavoitettu, ja altistusten määrä voi kasvaa vielä huomattavastikin.

Essoten alueella on muutaman päivän aikana todettu 21 koronavirustartuntaa, kun koko elokuussa todettuja tartuntoja oli viisi.

Uudet positiiviset testitulokset liittyvät jääkiekkojoukkue Mikkelin Jukurien piirissä ilmitulleeseen tartuntakeskittymään.

– Valtaosa tartunnan saaneista on liikkunut aktiivisesti tartuttavassa vaiheessa, ja kun katsotaan missä he ovat liikkuneet, on satoja paikkoja, joissa tartunnan on voinut saada, Seppälä sanoo.

Seppälän mukaan koko Mikkelin keskusta on ollut viime viikonvaihteessa koronaviruksen altistumisaluetta.

– Olisi helppoa, jos voisimme sanoa yksittäisen ravintolan ja kellonajan, jossa altistusta on voinut tulla. Mikkelin keskustassa on kuitenkin viime perjantain ja maanantain välillä on liikkunut niin paljon koronapositiivisia, että altistua on voinut melkein missä vain, sanoo Seppälä

– Jos 20 koronapositiivista olisi jatkanut koulunkäyntejään ja asiointeja kaupungilla pidempään, homma olisi levähtänyt täysin käsiin alueellisena epidemiana, sanoo Essoten terveysjohtaja Santeri Seppälä. Petri Vironen / Yle

Essote odottaa lisää koronapotilaita jo pelkästään tartunnan saaneiden lähipiirin kautta.

– Mikkelin keskustassa viikonvaihteessa asioineiden pitäisi nyt välttää sosiaalisia kontakteja ainakin viikon verran ja seurata koronavilkusta mahdollisia altistuksia, sanoo Seppälä.

Jos koronavilkku kertoo altistuksesta ja alkaa saada koronaan viittaavia oireita, on syytä hakeutua koronatestiin. Jos taas vilkku kertoo pelkästä altistuksesta, riittää omaehtoinen eristäytyminen.

– Tilanne kuormittaa jo nyt terveydenhuollon resursseja alueella satojen henkilöiden työpanoksen verran. Se heijastuu myös kaikkeen muuhun terveydenhuoltoon, kustannuksista puhumattakaan, Seppälä sanoo.

