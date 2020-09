Vapaavuori: taiteen ja kulttuurin alan toimijoille erityisavustusta kaupungin kassasta – haussa on kolmen miljoonan euron potti

Helsinkiläiset luovien alojen ja taiteen tekijät voivat tästä päivästä alkaen hakea avustusta koronan tyhjentämään kassaansa. Tästä kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tänään keskiviikkona infossaan Helsinki-kanavalla (siirryt toiseen palveluun).

– Taide ja luovat alat ovat olennainen osa sitä, mikä tekee Helsingistä Helsingin, Vapaavuori perusteli.

Helsingin kaupungin jakamassa potissa on tarjolla kolme miljoonaa euroa, hakuaikaa on lokakuun 2. päivään saakka.

Avustus suunnataan Vapaavuoren mukaan toiminnan käynnistämiseen, ylläpitämiseen ja uudelleenmuotoiluun, koronasta aiheutuneiden rajoitusten sekä epävarmuuden ja hitaan toipumisen jatkuessa.

Tapahtumateollisuus ry järjesti eilen tiistaina mielenilmauksen Helsingissä Eduskuntatalolla ja Kansalaistorilla. Koronapandemia on kutistanut alan tuloja 1,5 miljardilla. Tapahtumateollisuus luovutti mielenilmauksessaan elinkeinoministeri Mika Lintilälle esityksensä tapahtuma-alan tukemiseksi.

Pormestari Vapaavuori kertasi infotilaisuudessaan myös pääkaupungin koronalukuja: uusia koronatartuntoja viimeisten seitsemän päivän aikana on 66, eli hieman yli yhdeksän todettua tartuntaa per päivä.

– Testauksella on iso rooli tämän taudin hallinnassa. Nyt tilanne on olennaisesti parempi verrattuna loppukesään, kun tarve testeille kasvoi yllättävästi ja systeemimme ruuhkautui. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on pystynyt nostamaan kapasiteettiaan ja tulokset valmistuvat aiempaa nopeammin, keskimäärin kahdessa päivässä, Vapaavuori kertoi.

Lue myös:

"Me ollaan aikamoisessa nesteessä nyt", kertoo keikkapaikan johtaja – 1,5 miljardilla eurolla kutistunut tapahtumateollisuus pyytää valtiolta tukea

Uusimmat tiedot koronavirustilanteesta Uudellamaalla

Uusimmat tiedot koronavirustilanteesta Suomessa ja ulkomailla