Peter Madsen myöntää ensi kertaa tappaneensa Kim Wallin: "On minun syytäni, että hän kuoli"

Tanskalaiskeksijä Peter Madsen myöntää ensimmäistä kertaa tappaneensa ruotsalaistoimittaja Kim Wallin.

Tunnustus esitetään tuoreessa dokumenttiohjelmassa, joka perustuu Madsenin kanssa käytyjen keskustelujen ääninauhoille. Asiasta kertoo tanskalaislehti Ekstra Bladet (siirryt toiseen palveluun).

Vankilassa Wallin murhasta elinkautista tuomiota istuva Madsen kävi pitkiä puhelinkeskusteluja toimittaja Kristian Linnemannin kanssa.

Ekstra Bladetin mukaan yhdessä keskustelussa Linnemann kysyy Madsenilta, tappoiko tämä Wallin, ja Madsen vastaa lyhyesti "kyllä".

Lehden mukaan kyllä-vastaus esitetään dokumentin ensimmäisessä jaksossa, ja toisessa jaksossa Madsen palaa aiheeseen.

– On minun syytäni, että hän kuoli. Ja se on minun syytäni, koska tein tämän rikoksen. Kaikki on minun syytäni.

Madsen tuomittiin sukellusveneessä tapahtuneesta murhasta jo vuonna 2018. Madsen kielsi oikeudessa tappaneensa Wallin.

