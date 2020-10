"Koskaan ei tiedä, kuka työyhteisössä pitää sisällään painavaa salaisuutta" – Ossian Rajala, 26, kertoi sukupuolestaan työpaikallaan ja hengittää nyt vapaammin

Noin vuosi sitten Ossian Rajala kirjoitti yöllä viestin.

Se oli tarkoitettu omalle, tärkeäksi tulleelle työyhteisölle. Viestissä Rajala halusi kertoa työkavereilleen uudesta kutsumanimestään ja sukupuolestaan: hän on transmies (siirryt toiseen palveluun) (Trasek ry).

Englanninkielisessä viestissään Rajala listasi pronominit, joilla hän toivoo itseään kutsuttavan. Ohjelmistosuunnittelijana työskentelevä Rajala ei muista mullistavasta työpäivästä kovinkaan paljon, mutta hänen mieleensä on jäänyt työyhteisön reaktio.

– Palaute oli yksinomaan positiivista. Ehkä vähän hassua on, että joidenkin mielestä tarinani on inspiroiva, vaikka se on vain minun arkeani.

26-vuotias Rajala kokee, että kerrottuaan oman tarinansa, hän pystyy hengittämään paremmin. Enää ei tarvitse varoa sanoja tai kontrolloida eleitään.

– Kaapissa oleminen oli sellaista pientä hengityksen pidättämistä ja itsensä pienentämistä. Nyt voin olla vapaammin ja rennommin.

Kenellä tahansa voi olla salaisuus

Helsinkiläinen Ossian Rajala on kertonut transihmisyydestään julkisesti myös työnantajansa blogialustalla (siirryt toiseen palveluun). Hän kertoo olevansa onnekas saadessaan työskennellä paikassa, jossa voi luottaa ihmisiin. Hän tietää, että aina löytyy joukko työkavereita, jotka ovat valmiita asettumaan hänen rinnalleen, jos tilanne sitä vaatii.

– Koskaan ei tiedä, kuka työyhteisössä pitää sisällään painavaa salaisuutta.

Rajala toivoo, että työpaikoissa eri ihmisryhmät otettaisiin huomioon ennen kuin vähemmistön edustaja itse joutuu vaatimaan kunnioitusta itseään kohtaan. Vaikka vähemmistöjen edustajia ei olisikaan paikalla, voidaan yhteisesti sopia, millä tavalla ihmisistä työpaikoilla puhutaan.

– Tehtäisiin työpaikasta vastaanottava vähemmistöille, olivat he näkyvästi paikalla tai eivät. Työpaikasta voi tehdä fyysisesti esteettömän ennen kuin ensimmäinen työntekijä pyörätuolissa ilmaantuu paikalle tai lähtökohtaisesti voitaisiin käyttää sukupuolineutraalimpaa kieltä, Rajala sanoo.

Eräs asia, mikä voi herättää työpaikat muuttamaan käytäntöjään, on vireillä oleva translakiuudistus. Helmikuussa 2020 uudistusta valmistellut sosiaali- ja terveysministeriön viranomaistyöryhmä julkaisi loppuraporttinsa, ja asiantuntijatyöryhmän on tarkoitus valmistella translakiuudistus.

– Lakia valmistelevaa työryhmää ei kuitenkaan ole nimetty, joten se ei ole voinut aloittaa työtään lain uudistamiseksi. Yksi mahdollinen syy on koronapandemian ja poikkeustilan aiheuttamat hidastukset kaikissa tavallisissa lakiuudistusprosesseissa. Koska käsittely kestää, lain valmistelulle alkaa olla kiire tällä hallituskaudella, sanoo Julian Honkasalo Trasek ry:n hallituksesta.

– Voimassa on siis edelleen laki, joka ei täytä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden asettamia vaatimuksia. Laki vaatii hedelmättömyyttä ja siihen on rakennettu pitkä tutkimusprosessi, Honkasalo jatkaa.

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia.

Helmikuisessa raportissaan työryhmä esittää, että itsemääräämisoikeuteen perustuva juridinen sukupuolen vahvistaminen on mahdollinen vaihtoehto kaikille 15 vuotta täyttäneille. Lisäksi STM:n työryhmä otti esille muunsukupuolisten ja intersukupuolisten nykyisen oikeudellisen aseman ja lainsäädännölliset muutostarpeet.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vastasi Veronika Honkasalon (vas.) esittämään kirjalliseen kysymykseen translain uudistamisen edistämisestä kesäkuun lopulla (siirryt toiseen palveluun) (Eduskunta). Vastauksessa todetaan, että koronaepidemian vuoksi lakia valmistelevan työryhmän työtä ei ole vielä aloitettu, mutta valmistelua tullaan jatkamaan hallitusohjelman mukaisesti.

Esikuva, jollaista olisi tarvinnut itse

Tämän vuoden Helsinki Pride -tapahtuman teemana olivat esikuvat. Ossian Rajala hämmentyy ajatuksesta, että hänen tarinansa voisi olla esikuvana toiselle transhenkilölle.

– Totta kai ajatus tuntuu hyvältä, jos voin olla esikuva kaapista ulostulo -prosessissa. Siinä tilanteessa olisin itse kaivannut esikuvaa, hän sanoo.

Muuten rooli esikuvana tuntuu aika isolta.

– Olen vasta 26-vuotias enkä edes tiedä mitä haluan lounaaksi! Rajala nauraa.

Toimittaja Olli-Pekka Kursi haastattelee Ossian Rajalaa.

