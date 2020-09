Vaasan ja Uumajan yhteishanke puolivälissä: Merenkurkun uusi matkustaja-alus lasketaan vesille – kotimaisuusaste ja ympäristöystävällisyys huippuluokkaa

Vaasan ja Uumajan väliseen liikenteeseen tulevan uuden matkustaja-autolautta Aurora Botnian rakentaminen ottaa tärkeän harppauksen eteenpäin.

Aurora Botnia lasketaan vesille Rauma Marine Constructionsin telakalla perjantaina 11. syyskuuta. Sen on tarkoitus seilata Vaasan ja Uumajan väliä vapusta 2021 alkaen.

Aluksen on tilannut Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistama Kvarken Link -yhtiö. Aurora Botnia korvaa välillä tällä hetkellä liikennöivän WasaExpress-aluksen.

– Vesillelasku on yksi merkittävimmistä virstanpylväistä laivanrakennusprojektissa. Nyt rakentaminen on hieman yli puolessa välissä, kertoo projektipäällikkö Johanna Kaijo Rauma Marine Constructionsista.

Koronan haasteista selvitty

Laivanrakennusprojekti nimeltään NB6002 on vaikeutunut koronapandemian takia. Kiinasta tulleiden komponenttien kanssa on ollut viivästyksiä, mutta Kaijon mukaan vaikeudet on selätetty.

– Korona on tuonut mukanaan kaikennäköisiä odottamattomia haasteita. Mutta yhdessä verkostomme kanssa niistä on selvitty. Onneksi verkosto venyy meidän mukanamme ja sieltä on saatu tukea, Kaijo kiittelee.

Wasalinen projektissa työskentelee RMC:n oman henkilöstön lisäksi noin 400 henkilöä ja he edustavat yli kymmentä kansalaisuutta.

Aurora Botniaksi kastettavan aluksen rakentaminen alkoi syyskuussa 2019. Laivan rungon lohkot olivat helmikuussa vielä erillään, mutta nyt ne on liitetty yhteen ja alus voidaan laskea vesille. Filip Sten / Yle

Koeajojen takia toiveissa leuto talvi

Vesillelasku tarkoittaa, että laivan runko on saatu valmiiksi. Seuraavaksi rakentaminen etenee varusteluvaiheseen. Runsaasti aikaa kuluu laivan erilaisten järjestelmien käyttöönottoihin.

Kaikki huipentuu merellä tehtäviin koeajoihin, joissa tetstataan järjestelmien toimivuutta. Koeajot alkavat Kaijon mukaan vuoden 2021 alkupuolella. Toiveissa olisi leuto talvi.

– Mielellään leuto ja kuiva. Eihän se laivan rakentamista tehosta, jos täytyy ensin kolata alueet lumesta ja vasta sitten päästään rakentamaan. Tosin tässä laivassa ulkoalueet ovat varsin yksinkertaisia ja rakentaminen tapahtuu pääasiassa sisätiloissa, Kaijo sanoo.

"Kotimaisuusaste Suomen ennätys"

Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan yhteisesti omistaman varustamoyhtiö Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg on ollut tyytyväinen Aurora Botnian rakennustöiden edistymiseen Raumalla.

Ståhlbergin mukaan laivan korkea kotimaisuusaste on auttanut rakentamisen pysymistä aikataulussa, koska osia ei kuitenkaan merkittävästi ole jäänyt koronarajoitusten takia jumiin maailmalle.

Ståhlberg iloitsee erityisesti siitä, että moni pohjalaisyritys on ollut mukana laivan rakentamisessa.

– Kotimaisuusasteemme taitaa olla Suomen ennätys. Se näkyy esimerkiksi työn laadussa, joka on aivan huikea. Olen kuitenkin näitä muutaman tehnyt elämässäni, Ståhlberg kehaisee.

Aurora Botnian sisustuksen tekee Merima ja keittiön euralainen Loipart.

– Molemmat ovat perheyhtiöitä ja tekevät keittiöitä ja sisustuksia laivoihin ympäri maailman ja ovat alallaan top viidessä maailmassa. On enemmän kuin lottovoitto, että olemme saaneet heidät meidän laivaamme, Ståhlberg sanoo.

Ståhlberg sanoo, että rakentamisessa mukana olevat suomalaisyhtiöt ovat ottaneet rakentamisen omakseen ja mukana on aimo annos ammattiylpeyttä.

– Uskomattoman moni yritys Pohjanmaalta vetää näitä projekteja. Monelle yritykselle on iso juttu päästä mukaan kotimaiseen projektiin.

Aurora Botnian kölinlaskutilaisuus järjestettiin helmikuussa 2020. Yle/Filip Sten

Ympäristöystävällisyyden edelläkävijä

Myös Johanna Kaijon mukaan Aurora Botnian rakennusprojekti on ainutlaatuinen.

– Tämä on todella hieno projekti, koska tilaajana on suomalainen varustamo ja suomalainen telakka rakentaja. Pelkästään kotimaista laivaprojektia saadaan etsiä aika kaukaa ajassa taaksepäin.

Aurora Botnia on maailman ensimmäinen matkustaja-autolautta, joka täyttää Clean Design -luokkamerkin.

Johanna Kaijo kehuukin aluksen ympäristöystävällisyyttä.

Yksi merkittävä ominaisuus on hybridipropulsioratkaisu, jossa on yhdistetty monipolttoainemoottori ja akkujärjestelmä.

– Akkujärjestelmällä pyritään siihen, että satamaan ajo ja operoinnit siellä pystytään tekemään täysin päästöttömästi.

Yle kertoi aiemmin, että laiva suunnitellaan ympäristöystävälliseksi ja sen koneisto toimii kaksoispolttoaineratkaisulla. Pääpolttoaineena tullaan käyttämään nesteytettyä kaasua, mutta laivassa on mahdollista käyttää myös esimerkiksi biokaasua.

Vappuna liikenteeseen

Aurora Botnian on tarkoitus seilata Vaasan ja Uumajan väliä ensi vuoden vapusta alkaen. Ståhlberg luottaa siihen, että aikataulu pitää.

– Hyvältä näyttää nyt, mutta olen aina ollut sen verran realisti, että paremman vastauksen voin antaa helmikuussa.

Aluksen rakentaminen alkoi RMC-telakalla viime syyskuussa. Rakentamisvaiheen työllisyysvaikutus on Raumalla noin 800 henkilötyövuotta.

Aluksen matkustajakapasiteetti on 800 matkustajaa, ja siinä on 1 500 kaistametriä lastikapasiteettia rekoille.

