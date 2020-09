Safariopas kovan paikan edessä: Jos talvella ei tule ulkomaisia turisteja, pitää alkaa miettiä alan ja maiseman vaihtoa

Safariopas Sami Kiviniemi on ollut Lapissa ohjelmapalveluhommissa sesonkityöläisenä parisenkymmentä vuotta. Nytkin pitäisi olla keikka.

– Kyllähän se on iso arvoitus, että mitä tässä tapahtuu. Huomenna piti olla keikka, mutta eipä ole, kun asiakkaat eivät pääse Suomeen. Sitten ei myös ole itselläkään töitä.

Vielä viime talvena näytti todella hyvältä. Lapin matkailutulo oli noin miljardi euroa tuhat miljoonaa euroa vuodessa, ala kasvoi nopeasti koko ajan vain suuremmaksi, turisteja tuli suorastaan tulvimalla, yritykset investoivat minkä pystyivät – ja sitten tuli stoppi.

Kertarysäyksellä.

Sami Kiviniemen mielestä alkaa jo tuntua epävarmalta, tuleeko tässä talvikautta enää ollenkaan. Jyri Tynkkynen / Yle

Kiviniemen palkkaa talveksi työhön yleensä yrittäjä Uule-Niiles Sara, mutta nyt on Reindeer's Travels -yhtiön tilauskirjassa vain tyhjää. Normaalisti yritys elää käytännössä kokonaan ulkomaalaisista asiakkaista, joita ei ole nyt saatu koronaepidemian vuoksi.

– Kyllähän tämä syksy on jo menetetty, ja alkutalvi on menetetty. Normaalisti meillä pyörisivät jo mönkijäsafarit, ja lokakuu on jo revontulisafarien kannalta tosi hyvä, mutta nyt ei tapahdu mitään ennen joulukuuta. Ja vaikka miten hyvin menisi lopputalvi, me emme pääse edes puoleen huippuvuosista, eli mitä meillä oli ennen koronaa.

Lue lisää: Pääministeri Marin: Suomeen voisi jatkossa matkustaa ulkomailta, jos esittää negatiivisen koronatestituloksen

"Kyllä se vähän pelottaakin"

Lapissa työttömyys tuplaantui kevään aikana, kesällä tultiin vähän alas. Nyt odotellaan sitä, mitä tapahtuu talvella. Kun kaikki on nyt niin epävarmaa, on turha yrittää ennustaa jatkosta mitään tarkkaa, ja juuri siksi tulevaisuus tuntuu jännittävältä, jopa pelottavalta.

Kiviniemi ei osaa sanoa, kumpaa enemmän.

– En tiedä pelottaako. Tai no, kyllä se vähän pelottaakin tietysti. Epävarmat on fiilingit.

Sami Kiviniemi joutuu nyt miettimään jo sitä, kannattaako Lappiin jäädä, vai onko parempi hakea ihan muita töitä jostain aivan muualta.

Keväällä katsotaan, viitsiikö enää jatkaa tällä alalla

Jos Sami ja muut hänen kaltaisensa osaavat työntekijät kaikkoavat Lapista, menettävät periaatteessa elinkelpoiset yritykset parhaan työvoimansa, ja sellaista menetystä ei paikata millään lyhyellä aikataululla.

Ei Kiviniemikään haluaisi lähteä. Päätöksiä joudutaan tekemään viimeistään keväällä, jos talvi menee penkin alle.

– Mielellään tekisin näitä hommia, kun on tullut kohta 20 vuotta näitä tehtyä, mutta näyttää vähän huonolta tämä tilanne. Kyllä minä tässä vielä odotan, mutta tämä talvi alkaa olemaan ratkaiseva siinä, että viitsiikö näissä hommissa enää pyöriä jatkossa.

Safariopas Sami Kiviniemi ja ohjelmapalveluyrittäjä Uule-Niiles Sara toivovat, että turhat koronarajoitukset puretaan pian, jotta talvisesongista saadaan pelastetuksi edes jotain. Jyri Tynkkynen / Yle

Yrittäjä Uule-Niiles Saraa painaa oman toimeentulon lisäksi myös se, että sesonkityöhön ei repäistä isoa joukkoa ammattilaisia tuosta vain.

Matkailuyrittäjät seisovat työntekijöidensä varassa. Jos tutut työntekijät joutuvat lähtemään työn ja toimeentulon perässä muualle, alueen matkailuyritykset joutuvat aloittamaan homman tavallaan alusta uusien työntekijöiden houkuttelulla ja kouluttamisella.

– Nämä vakio-oppaat, mitä meillä on, he tuntevat talon tavat ja tuntevat Saariselän maastot ja sen alueen, missä me toimitaan. Totta kai heidän kanssa haluaisi jatkaa tulevaisuudessakin, Sara sanoo.

Yrittäjä Uule-Niiles Sara sanoo, että normaalivuotena Saariselällä pyörisivät jo mönkijäsafarit ja lokakuu on revontulisafarien kannalta jo tosi hyvää aikaa. Jyri Tynkkynen / Yle

Lue lisää: Jos Lapin matkailun talvisesonki sakkaa, se voi tarkoittaa nuorten massatyöttömyyttä – Ida Aatsinki: "Kyllä tulevaisuus pelottaa"

Sekä Sami Kiviniemi että Uule-Niiles Sara haluavat esittää toiveen Suomen valtiovallalle siitä, että matkailualalle annettaisiin kunnon toimintaedellytykset mahdollisimman pian.

– Matkailuelinkeino on Lapille niin suuri tekijä, että sen varassa toimii aika pitkälle muukin elinkeinoelämä ja talous täällä Lapissa, Sara sanoo.

– Valtion tulisi tehdä päätöksiä mahdollisimman äkkiä, ja sellaisia järkeviä päätöksiä, että matkailijoiden tuleminen tehtäisiin mahdollisimman helpoksi. Ei mitään järjettömiä karanteeneja ja kaikkia todistuksia mennen tullen, vaan että yhdellä todistuksella sisään ja sillä siisti, Kiviniemi sanoo.

Lue myös:

Lapista tyrmäys turistien pakollisille koronatesteille –matkailuyrittäjä: "Neljän hengen perheelle 600 euron lisämaksu"

Lapin suurimman matkailukonsernin yt-neuvotteluilla vaikutuksia 2 000 työpaikkaan – PAMin aluepäällikkö: Järkytys koko alueelle ja ihmisille