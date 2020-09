Yhdysvallat vetää pois Irakista 2 200 sotilasta – Trumpin tavoitteena vetäytyä kokonaan mahdollisimman pian

Yhdysvallat vetää yli kolmanneksen joukoistaan pois Irakista. Irakista poistuu syyskuun loppuun mennessä 2 200 amerikkalaista sotilasta. Vetäytymisen jälkeen Irakiin jää vielä 3 000 Yhdysvaltojen sotilasta.

Presidentti Donald Trumpin odotetaan ilmoittavan virallisesti vetäytymisestä keskiviikkona. Trumpin odotetaan lähipäivinä ilmoittavan myös Yhdysvaltojen Afganistanissa olevien joukkojen vähentämisestä.

Ilmoitusta joukkojen vetämisestä pois Irakista on osattu odottaa pitkään. Irakin parlamentti päätti aikaisemmin, että kaikkien ulkomaalaisten joukkojen on poistuttava maasta.

Trump kertoi elokuussa aikovansa vetää kaikki Yhdysvaltojen joukot pois Irakista mahdollisimman pian. Vetäytyminen oli yksi Trumpin vaalilupauksista edellisissä presidentinvaaleissa neljä vuotta sitten.

Yhdysvalloilla ei ole suunnitelmissa pitää Irakissa pysyviä joukkoja ja tukikohtia.

Yhdysvaltojen johtaman koalition mukaan Irakin armeija kykenee pääosin taistelemaan terroristijärjestö Isisin jäljellä olevia joukkoja vastaan.

Isisin niin sanotun kalifaatin kaatumisen jälkeen Yhdysvaltojen joukot ovat tukeneet Irakin armeijaa muun muassa ilmaiskuissa ja kouluttaneet Irakin sotilaita.

Yhdysvaltojen johtamalla koalitiolla on ollut Irakissa arviolta noin 7 500 sotilasta. Maaliskuun jälkeen koalition sotilaiden määrää on AFP:n mukaan vähennetty tasaiseen tahtiin. Ranska on jo vetänyt joukkonsa pois Irakista ja Britannialla on maassa enää sata sotilasta.

Amerikkalaislähteiden mukaan vetäytymisen aikataulua on kiristetty iskujen ja koronaviruksen takia. Koronan pelätään leviävän sotilastukikohdissa Irakissa.

Vuoden aikana koalition joukkoja vastaan on tehty Irakissa useita iskuja.

