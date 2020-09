Kristillisen opiston koronalle altistuneet lähetetään ensisijaisesti takaisin kotipaikkakunnillensa – lääkärin mukaan kyseessä normaali käytäntö

Opiskelijoita on kristillisessä opistossa kymmeniltä eri paikkakunnilta.

Jämsän Kristillisellä Kansanopistolla yhdellä opiskelijalla tiedotettiin eilen koronatartunnasta. Tapaus käynnisti laajat varotoimet.

Opiston rehtori Jukka Palola kertoi tänään aamupäivällä, että osa pakolliseen karanteeniin asetetuista on lääkärien ohjeiden mukaan lähtenyt yksityisillä kyydeillä kotipaikkakunnilleen.

16–18-vuotiaita opiskelijoita on vuosittain kymmeniltä paikkakunnalta pääosin eteläisestä ja keskisestä Suomesta. Altistuneiden kotiin lähteminen voi kummastuttaa, sillä altistuneita on arvioitu olevan 150. Heidän mukanaan mahdollinen koronavirustartunta saattaa levitä opiskelijoiden koteihin, joissa voi olla paljon sisaruksia ja riskiryhmäläisiä.

Jämsän kaupungin tartuntatautilääkäri Jyri Moilanen vahvistaa, että opiskelijoita on lähtenyt yksityisille kyydeillä koteihinsa.

– Kyseessä on normaali käytäntö. Kotona pystytään yleensä järjestämään karanteeniolo paremmin, opistotiloissa se on hyvin vaikeaa järjestää etenkin isolle joukolle. Yksittäinen opiskelija pystyttäisiin ehkä pitämään karanteenioloissa, näin montaa ei.

Täydellistä ratkaisua tilanteeseen ei ole. Tartuntojen rajaamista ja seurantaa on pohdittu Moilasen mukaan paikallisesti ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, johon Jämsä kuuluu. Koska kyseessä on alaikäisiä, se vaatii myös oman huomionsa.

– Mennään pienimmän pahan reittiä. Ihmisten altistaminen tapahtuisi myös opistotiloissa. Jokainen, joka lähtee kotiin, hänen kotikuntansa tartuntatautiyksikköä informoidaan valmiiksi, jolloin he ovat yhteydessä nuoreen ja hänen perheeseensä.

Osa opiskelijoista on karanteenissa opiston tiloissa, jos karanteenia ei ole mahdollisuutta järjestää nuoren kotona turvallisesti.

Tilanteen vakavuus on ymmärretty

Tunnelmat kristillisellä kansanopistolla ovat rehtori Jukka Palolan mukaan rauhalliset, mutta vakavat. Nuoret ovat tiedostaneet asian vakavuuden hyvin.

– Hyvin huolehditaan turvaväleistä ja käsien desinfioinnista. Maskisuositus on otettu hyvin vastaan. Aamulla huomasin, että kaikilla opiskelijoilla ja henkilökunnan jäsenillä oli maskit. Tämä on nyt karanteenialue, jonne on ulkopuolisille pääsy kielletty, Palola kertoo.

Koronavirus voi levitä oppilaitoksissa nopeasti, sillä turvavälit saattavat unohtua helposti, Palola pohtii. Samoilla linjoilla on myös tartuntatautilääkäri Moilanen.

– Sitä ei voi valvoa, mitä ihmiset tekee vapaa-ajalla ja miten he kokoontuvat, ja tuovatko sieltä esimerkiksi kouluihin tartuntoja.

Jämsän kristillisen opisto tiedotti tiistaina, että Jämsän tartuntatautilääkäri on antanut vahvan suosituksen, että kaikki Jämsän Kristillisen Kansanopiston 150 opiskelijaa pysyttelisivät karanteenimaisissa oloissa keskiviikkoon 16.9. saakka. Koronavirustartuntaa kantanut henkilö oli poistunut opistosta perjantaina 4. syyskuuta.

Opisto on sisäoppilaitos, jossa opiskelijat asuvat vuoden opintojensa ajan..

