Tiedot Akaan koronatapauksesta tarkentuivat: Toijalan terveyskeskuksessa yhdeksän altistunutta

Koronaan sairastunut terveydenhuollon työntekijä on ollut työssä oireettomana.

Akaan kaupunki tiedotti keskiviikkona terveydenhuollon työntekijällä varmennetusta koronatartunnasta. Altistuneiden määrä tarkentui alaspäin.

Altistuneita on Toijalan terveysaseman vastaanottopalveluiden seitsemän työntekijää. Myös kaksi potilasta on altistunut. Kaikki altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Tiistaina altistuneiden määräksi arvioitiin pahimmillaan viitisentoista.

Akaan kaupungin mukaan tartunnan saanut työntekijä oli työssään oireettomana ennen karanteeniin jäämistä. Henkilö sairastui viime viikonlopun aikana. Työntekijä on toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti.

Altistuneiksi lasketaan THL:n mukaan 24 tunnin sisällä henkilön kanssa lähikontaktissa olleet henkilöt.

Karanteenit voivat vaikeuttaa kiireettömään hoitoon pääsyä.