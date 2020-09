Herätys: Maailman eläinkanta hupenee hälyttävästi, puolet koronatapauksista Amerikan mantereella, luvassa sateinen päivä

WWF: Selkärankaisten eläinten populaatiot kutistuneet edelleen erittäin hälyttävästi – Latinalaisessa Amerikassa eläimillä menee kaikkein huonoimmin

WWF:n Living Planet -raportin mukaan selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 68 prosenttia vuosina 1970–2016. Latinalaisessa Amerikassa luonnon tila on kaikkein hälyttävin: selkärankaisten eläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 94 prosenttia. Globaalilla tasolla makean veden ekosysteemit kärsivät kaikkein eniten. Niiden eläinlajien kannoista 84 prosenttia on huvennut reilussa 50 vuodessa.

Kaksi ulkosuomalaista kertoo, miksi korona sai heidät paluumuuttamaan Suomeen

Emma Winieckin perhe ei halunnut jäädä Yhdysvaltoihin. Emma Winiecki kotialbumi

Jo yli kymmenen vuoden ajan Suomen kansalaisia on muuttanut pois enemmän kuin palannut, mutta koronapandemia näyttää kääntävän tilanteen päälaelleen. Suomen turvallisuus, väljyys, julkinen terveydenhuolto ja koulujen lähiopetus houkuttelevat ulkosuomalaisia takaisin. Jutussa kerrotaan, miksi Emma Winieckin perhe ei halunnut jäädä Yhdysvaltoihin, ja Tiia Paananen ei palannut kevätlomaltaan Pariisiin.

Puolet maailman koronatartunnoista ja kuolemista on Amerikan mantereella

Ipaneman uimarannalla Brasilian Rio de Janeirossa ei piitattu turvaväleistä 6. syyskuuta. Fabio Motta / EPA

Latinalaisessa Amerikassa koronatartuntoja on eniten Brasiliassa, Perussa, Kolumbiassa, Meksikossa ja Argentiinassa, kaikkiaan maanosassa on tartuntoja tilastoitu runsaat 7,7 miljoonaa. Monessa maassa ollaan jo toisessa aallossa sen jälkeen, kun rajoituksia ehdittiin välillä purkaa. Hallituksiakin pandemia koettelee, esimerkiksi Boliviassa kuusi ministeriä sekä virkaatekevä presidentti saivat tartunnan heinäkuussa. Joissain maissa, kuten Brasiliassa, koronatoimenpiteitä on myös lyöty osin laimin. Tartuntoja lisää myös köyhyys ja väestötiheys.

Vähintään 4 000 yläkoululaisella paljon poissaoloja koulusta

Koulunkäyntiä haittaavat poissaolot voivat johtua esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelosta. Kuvituskuva. Tiina Jutila / Yle

Suomen yläkouluissa on vähintään 4 000 oppilasta, joiden pitkät poissaolot vaikeuttavat selvästi heidän koulunkäyntiään, selviää Opetushallituksen julkistamasta selvityksestä. Ongelmat ovat niin suuria, että selvityksen mukaan voidaan puhua koulua käymättömistä oppilaista. Selvitykseen haastatellut yläkoulun henkilöstön edustajat arvioivat, että ongelma näyttää yhä kasvavan. Yleisimmät syyt pitkiin poissaoloihin ovat psyykkiset oireet ja se, ettei koulu kiinnosta.

Äänikirjojen suosio räjähti, mutta kirjailijat jäivät nuolemaan näppejään

Äänikirjojen suosio on kasvanut nopeasti. Jyrki Lyytikkä / Yle

Kirja-alaa ravistelee ennennäkemätön murros. Äänikirjat kasvattavat suosiotaan hurjalla kasvuvauhdilla. Menestys ei kuitenkaan näy kirjailijan kukkarossa. Kirjailijaliiton jäsenkyselystä selviää, että äänikirjoista saatavat tulot ovat viidenneksen pienempiä kuin painetusta kirjasta (siirryt toiseen palveluun) tulevat tekijänoikeuspalkkiot. Kirjailijat pelkäävät toimeentulonsa ja tulevaisuutensa puolesta. Alalla ollaan kuitenkin jo herätty huoleen.

Sadetta luvassa monin paikoin

Tänään voi sataa runsaasti etenkin Keski-Suomessa. Myös etelässä ja idässä on monin paikoin tiedossa sateinen päivä. Sadekuuroja tulee myös Pohjois-Suomessa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.