"Ei kierrätyskeskusten tarvitse olla aina nuhjuisia" – kirjailija Heli Laaksonen tekisi kierrättämisestäkin elämyksen

Kirjailija, runoilija Heli Laaksonen on tämän vuoden Kirjan viikon juhlateoksen kirjoittaja. Kyseessä on murrerunoista tutun Laaksosen ensimmäinen romaani ja kirja on kirjoitettu yleiskielellä – murteilla puhuvat vain kirjan hahmot.

Ajopuujalka sijoittuu rekkamiesten maailmaan ja kirjassa ollaan jumissa rekkajonossa. Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Laaksonen kertoo, että raskas liikenne ja valtavat ajoneuvot ovat kiehtoneet häntä aina. Viehätys rekkoihin ja kuorma-autoihin kasvoi vuosien kuluessa sen verran suureksi, että Laaksonen palasi autokouluun hakemaan ajokorttiinsa lisää kirjaimia.

– Menin autokouluun ja inssikin meni läpi. Insinööri ei kyllä kehunut minua lainkaan, C-kortin muutama vuosi sitten ajanut Laaksonen nauraa.

Periaatteessa Laaksonen voisi siis alkaa luoda uutta uraa vaikka kuljetusalalla, mutta tällä hetkellä häntä pitää kiireisenä opinnot luonto- ja ympäristöalalla.

– Minusta voisi tulla kiertotalousneuvoja tai jäteneuvoja, suuntautumistaan alalla pohtiva Laaksonen sanoo.

Tähän liittyen hänellä on myös suurempi visio.

– Viime vuoskymmenet kuluttaminen on ollut hienoa asia. On lähdetty lasten kanssa ostoskeskuksiin kuluttamaan ja siinä on ollut sellaista hohdokkuutta. Minä ajattelen, että se trendi on nyt kuitenkin kaatumassa.

Laaksosen mukaan nyt olisikin hyvä hetki miettiä kierrätyskeskuksen konseptia uusiksi.

– Pitäisi tehdä sellaisia elämyspark tyylisiä kierrätyspuistoja. Lähdettäisiin lasten kanssa kierrättämään asioita paikkaan, jossa astiat olisivat mielikuvituksellisia, kauniita ja ihmeellisiä. Ei niiden kierrätyskeskusten tarvitse olla aina nuhjuisia, Laaksonen maalailee.

Katso Heli Laaksosen koko haastattelu Yle Areenasta: