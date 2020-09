HUS suunnittelee uuden koronalaboratorion perustamista rajatarkastuksia varten – edellytys on, että valtio maksaa kulut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) haluaa perustaa uuden koronatesteihin keskittyvän laboratorion. HUS käsittelee laboratorion perustamista ensi maanantaina kokouksessaan.

Tällä hetkellä HUS käsittelee noin 5 000 näytettä päivässä. Uusi laboratorio miltei kolminkertaistaisi HUSin testauskapasiteetin 14 000:een. HUSin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan uudessa laboratoriossa käsiteltäisiin tulevien rajavalvontapisteiden näytteet.

– Kyse on nimenomaan laboratoriovalmiuden kasvattamista. Näin suurille määrille tarvitaan automaatiolinjastoja ja vähän pidemmälle meneviä laitteistoja, millä tätä testausta alun perin aloitettiin, kuvailee Tuominen.

Tässä vaiheessa laboratorio on vasta suunnitelma, sillä raha on Tuomisen mukaan saatava valtiolta.

– Totta kai tälle pitää olla rahoitus olemassa. Me tulemme tarvitsemaan tilauksen ja sitoumuksen kustannusten korvaamisesta, ennen kuin tämä voidaan toteuttaa. Valtiovalta joutuu tämän asian arvioimaan, sanoo Tuominen.

Tuomisen arvion mukaan täydellä kapasiteetilla toimivan laboratorion kulut voivat olla noin 10–30 miljoonaa euroa kuukaudessa. Lopullinen hinta riippuu näytteenottojen ja näyteanalyysien määrästä.

– Se on kallista, mutta vielä kalliimpaa on pitää yhteiskunta seisomassa. Mitä kehittyneempiä nämä laitteet ovat teknisesti, sitä enemmän näytteitä pystytään tekemään. Kun saadaan lisättyä näytemääriä, niin yksikköhinta jonkin verran laskee. Silti edelleenkin tämä on erittäin kallista touhua, Tuominen toteaa.

Laboratorio olisi toiminnassa aikaisintaan lokakuussa

HUS on solminut aiesopimuksen yksityisen laboratorioyritys Synlabin kanssa. Laboratorion paikkaa ei ole vielä päätetty, mutta Tuomisen mukaan Helsingistä löytyy potentiaalisia paikkoja, jotka täyttävät tiloilta vaaditut puhtaus- ja paineistuskriteerit.

Aikaisintaan toiminta olisi käynnissä lokakuun puolivälissä, arvioi Tuominen.

– Aiesopimus on tehty sellaisen toimijan kanssa, jolla on mahdollisuus tehdä tämä ripeästi. Käytännössä laboratorio voisi olla täydessä juoksussa lokakuun puolivälissä, jos se nyt päästäisiin toteuttamaan. Näin korkean teknologian ollessa kyseessä, se on varsin nopea vauhti, Tuominen vakuuttaa.

Laboratoriosta toivotaan ratkaisua myös ruuhkautuneisiin testauspisteisiin. Pahimmillaan HUSissa testituloksen saaminen kesti lähes viisi vuorokautta, kun tavoitteena oli 24 tunnissa testiin ja 24 tunnissa tulos.

– Meidän on saatavan vasteajat lyhyiksi. Vasteajat eivät lyhene, jos koko ajan olemassa oleva kapasiteetti ruuhkautuu. Sen takia testauksen kohdentaminen riskikansalaisiin on tärkeää.

Lisäkapasiteettia pidettäisiin yllä ainakin kevääseen

HUSissa on valmistauduttu pitämään laboratoriota toiminnassa aluksi kevääseen saakka. Näytteenottajia tarvitaan lisää rajanylityspisteisiin, ja laboratorioon olisi palkattava laboratorionhoitajia ja -analyytikkoja. Näytteenotton palkattavan henkilöstön kilpailutukset ovat Tuomisen mukaan käynnissä.

Tuominen pitää todennäköisenä, että tilanne tulee jatkumaan vielä pitkään.

– Emme tiedä, koska rokotteita on oikeasti käytössä niin, että niillä olisi merkitystä koko kansakunnan suojaamisessa. Taudin kanssa voi mennä vielä vuosikin eteenpäin. Varaudumme siihen, että tämä on käytössä kevääseen saakka. Siitä eteenpäinkin tämä laboratoriolaitteisto on sitten olemassa. Emme pysty arvaamaan, mikä Suomen tilanne on 4–5 kuukauden päästä.