Yhdysvaltojen ulkoministeri Pompeo: Korkean tason venäläisvirkamiehet todennäköisesti määräsivät Navalnyin myrkytyksestä

Presidentti Donald Trump on puolestaan sanonut, ettei ole nähnyt todisteita siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty.

Korkea-arvoiset venäläisvirkamiehet todennäköisesti määräsivät Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytyksestä, arvioi Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo. Hän puhui asiasta radiohaastattelussa.

– On olemassa huomattava mahdollisuus, että tämä tuli korkea-arvoisilta venäläisvirkamiehiltä, Pompeo sanoi.

Pompeon mukaan Yhdysvallat arvioi vielä, miten se aikoo vastata asiaan.

Ulkoministeri lisäsi, että Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset haluavat Venäjän saattavan tekijät vastuuseen. Pompeon mukaan Yhdysvallat yrittävät myös tunnistaa tekijät.

– Pidämme huolen siitä, että teemme kaiken voitavamme, jotta pienennämme riskiä tällaisen tapahtumisesta uudelleen, Pompeo sanoi haastattelussa.

Venäjän toimien arvostelemista välttävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan todennut aiemmin, ettei ole toistaiseksi nähnyt todisteita siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty.

– En tiedä tarkalleen, mitä tapahtui. Minusta se on traagista ja kauheaa. Niin ei olisi pitänyt tapahtua. Meillä ei ole vielä todisteita, mutta selvitän asiaa, Trump sanoi viime viikolla pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Venäjä vaatii todisteita Saksalta

Navalnyi on sairaalahoidossa Berliinissä, Saksassa. Saksa on sanonut, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä Siperiassa. Maan mukaan Neuvostoliitossa kehitettyä Novitshok-hermomyrkkyä on vain harvojen saatavilla.

Venäjä on kiistänyt väitteet. Keskiviikkona Venäjä muun muassa sanoi Saksan "päivänselvästi käyttävän (Navalnyin) tilannetta verukkeena Venäjän mustamaalaamiselle". Venäjä varoitti kyseessä olevan suuren riskin maiden diplomaattisuhteille.

Lisäksi Venäjän ulkoministeriö vaati jälleen Saksalta todisteita, kuten lääketieteellisiä tietoja, joiden valossa Saksa päätteli, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä.

Aleksei Navalnyi on Venäjän tunnetuin presidentti Vladimir Putinin vastustaja.

Lue myös:

Aleksei Navalnyi herätetty koomasta – reagoi puheeseen

Saksan ulkoministeri: Pakotteita harkittava, jos Venäjä ei pian anna selitystä Navalnyin tapauksesta

"On erikoista, että kaikki aina nostavat esiin Venäjän" – Trumpin välttely Navalnyin myrkytystapauksessa kummastuttaa Yhdysvalloissa

Lähteet: AFP, Reuters