Kirjeenvaihtajalta: Räyhääjästä rauhankyyhkyksi – Trumpista sukeutui vaalien alla ympäristönsuojelija, sotajoukkojen vetäjä ja Nobel-ehdokas

Bob Woodwardin paljastuskirjassa vaanii uuden skandaalin vaara, mutta Trumpilla on runsaasti kokemusta sellaisestakin, Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kirjoittaa.

WASHINGTON Ei päivääkään ilman uutista, joka edellisen presidentin aikana olisi puhuttanut pitkään. Ei puhuta enää.

Donald Trumpin kaudella uutissykli on lyhentynyt muutaman tunnin mittaiseksi. Trumpia ympäröivien uutisten määrä on niin suuri, että on vaikea arvioida mikä niistä lähtee paisumaan ja mikä jää ankaksi. Sen näkee sitten.

Richard Nixonin paljastaneen veteraanitoimittaja Bob Woodwardin tulevasta kirjasta Rage (Raivo) julkaistiin keskiviikkona hätkähdyttäviä otteita. Trump kertoo Woodwardin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)tietäneensä jo hyvissä ajoin koronan vaarallisuudesta, mutta jättäneensä tarkoituksella kertomatta siitä suurelle yleisölle.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden tykitti heti, että Trump on siis valehdellut julkisuudessa jo puolen vuoden ajan. Koronaan on tuona aikana kuollut 195 000 yhdysvaltalaista. (siirryt toiseen palveluun)

Skandaalin voisi odottaa kasvavan. Koska kyseessä on Trump, niin ei välttämättä tapahdu.

Trumpin kannattajat eivät lue Woodwardin kirjoja eikä moni heistä seuraa edes asiasta kertovia tiedotusvälineitä. Woodwardin edellinenkään kohukirja ei horjuttanut Trumpin asemaa.

Trump on jo aiemmin tyrmännyt Woodwardin valehtelijaksi, mutta suostui jälleen hänen haastateltavakseen. Hän myös tiesi Woodwardin pitävän nauhuria päällä, ja nauhoitusten päätyvän julkisuuteen.

Voi kuitenkin olla, että Trump ei ala raivota Woodwardista Twitterissä. Se olisi tavatonta, mutta ei mahdotonta viime viikkojen tapahtumien valossa.

Trump on elokuun lopun puoluekokouksesta lähtien yrittänyt piirtää itsestään uutta, humaanimpaa kuvaa.

Samalla hän on avannut padot eli käynnistänyt tosissaan perinteisen kampanjoinnin. Hän on kiertänyt vaa’ ankieliosavaltioita ja puhunut joukkotilaisuuksissa, joissa turvaväleistä ja maskeista ei ole niin väliä.

Se on tehonnut. Trumpin kannatusluvut ovat kohentuneet. (siirryt toiseen palveluun)Biden johtaa edelleen, mutta Trumpilla on mahdollisuus nousta hänen ohitseen.

Yksi Trumpin iskulauseista marraskuun vaaleissa on ”Promises kept” eli hän mainostaa itseään miehenä, joka pitää lupauksensa. Se tuntuu ulkopuolisesta ristiriitaiselta, koska Trump jää kiinni ainakin liioittelusta (siirryt toiseen palveluun) jokaisessa esiintymisessään.

Näiden vaalilupausten täyttämisessä hänelle alkaa tulla kiire.

Meksikon rajalle ei nouse muuria ennen vaaleja, mutta muita vielä avoimia lupauksiaan Trump pyrkii pitämään, nyt jo nopeutetulla aikataululla.

Israel ja Arabiemiraatit solmivat viime kuussa Trumpin johdolla diplomaatti- ja kauppasuhteet. Arabiemiraateista tuli ensimmäinen Persianlahden valtio, jolla on diplomaattisuhteet Israelin kanssa.

Trump on ottanut sovusta kunnian itselleen ja saanut liikkeelle hännystelijät eri puolilla maailmaa. Hänen äänenkannattajanaan tunnettu Washington Times julkaisi jopa uutisen, että Norjan Edistyspuolueen poliitikko on ehdottanut (siirryt toiseen palveluun) Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Samainen poliitikko suositteli Trumpia jo 2018. Muutamassa muussakin Yhdysvaltain oikeistomediassa on Trumpin mieliksi nostettu esiin Nobel-toiveita, jotka Oslon Nobel-instituutissa tuskin johtavat kirjeenavausta pidemmälle.

Tiistaina Trump kertoi yllättäen jatkavansa öljynporauskieltoa (siirryt toiseen palveluun) Floridan, Georgian ja Etelä-Carolinan edustalla. Nykyinen kielto umpeutuu 2022, mutta Trump aikoo energiateollisuuden yllätykseksi jatkaa kieltoa presidentin määräyksellä.

Veto voi tuoda hänelle lisää ääniä Floridassa, joka on yksi koko vaalin ratkaisevista osavaltioista. Tavoilleen uskollisesti Trump julistautui jo Floridan rannikon suojelijaksi ja ”suureksi ympäristönsuojelijaksi.”

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentaja vahvisti keskiviikkona Trumpin suunnitelmat vetää joukkoja Irakista (siirryt toiseen palveluun), missä on tällä hetkellä noin 5000 amerikkalaissotilasta. Suunnitelmien mukaan vuoden lopussa heitä on enää 3000.

Trump aikoo vähentää myös Afganistanissa olevien amerikkalaisten määrää. Hän on kertonut tavoitteekseen päästä pois ”loputtomista sodista”, jos onnistuu saamaan jatkokauden Valkoisessa talossa.

Lue lisää:

Uuden kirjan mukaan Trump myöntää vähätelleensä koronaviruksen vaaraa – "Halusin koko ajan väheksyä sitä"

Tietovuotaja: Valkoinen talo halusi tiedusteluviranomaisten vähättelevän valkoisen ylivallan kannattajien uhkaa ja Venäjän vaalivaikuttamista

Yhdysvaltojen ulkoministeri Pompeo: Korkean tason venäläisvirkamiehet todennäköisesti määräsivät Navalnyin myrkytyksestä