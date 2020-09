Tunnetko sinä jo trendikkään bimi-parsakaalin? Tuontivihanneksena tunnettu herkku kasvaa nyt myös Suomessa

Tämä rapsakka vihannes on aiemmin tunnettu Suomessa lähinnä tuontituotteena. Nyt Ari Torvisen pellolla Leppävirralla kerätään kuitenkin satoa kotimaisesta bimi-parsakaalista.

Lisenssillä suojattu tuote tunnetaan myös broccolini-nimellä. Torvinen on sen ensimmäinen viljelijä Suomessa ja koko Pohjoismaissa.

– Maku on pehmeä. Siitä puuttuu kaalikasveille tyypillinen rikinpolttavuus, sanoo viljelijä Ari Torvinen.

Varsiparsakaali on noussut viime vuosina ruokaresepteihin. Siitä povataan lehtikaalin kaltaista trendiruokaa. Sami Takkinen / Yle

Kyseessä on varsiparsakaali, joka on perinteisen parsakaalin ja pinaattikiinankaalin risteytys. Se on perinteistä parsakaalia makeampi, rapea ja kapeavartinen vihannes. Varsiparsakaalin voi syödä varsineen päivineen raakana tai kypsennettynä.

Viime vuosina broccolini on vilahdellut ruokablogien resepteissä. Siitä on povattu samankaltaista trendituotetta kuin lehtikaalista muutama vuosi sitten.

Varsiparsakaali on risteytysvihannes Tavallisen parsakaalin ja pinaattikiinankaalin risteytys, tavallista parsakaalia makeampi

Myydään esimerkiksi tuotenimillä broccolini, bimi, bella verde ja baby-broccoli

Broccolini, bimi ja bella verde ovat suojattuja tuotemerkkejä

Kysyntä kasvaa kokoa ajan

Broccolini ja bimi ovat suojattuja tuotemerkkejä. Ne ovat sama kasvi, japanilaisen Sakata-siemenyrityksen kehittämä risteytys, jota viljellään paljon esimerkiksi Espanjassa ja Keniassa.

Samantyyppistä vihannesta löytyy kaupoista myös varsiparsakaalin tai baby-broccolin nimellä.

Torvisen tila on Suomen ainoa bimi-parsakaalia lisenssillä tuottava tila. Etelä-Suomessa on lisäksi joitakin varsiparsakaalia kasvattavia tiloja.

Tähän asti varsiparsakaalia on ollut suomalaisissa kaupoissa tarjolla lähinnä talvella ja keväällä. Se tulee useimmiten Espanjasta. S-ryhmästä kerrotaan, että sen jälkeen, kun tuote tuli kauppoihin vuonna 2017, kysyntä on kasvanut koko ajan.

Kaupassa tuontibroccolini maksaa sesonkiaikaan 2–3 euroa, kotimaisen pakkauksen hinta on 3–4 euroa.

Kotimainen tuote on valikoimissa ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Sen satokausi kestää juhannukselta syyskuun lopulle.

– Tämä luo uskoa kotimaiseen tuotantoon. Meillä pystytään viljelemään vihannesta, joka on aiemmin tunnettu tuontituotteena, sanoo liiketoiminnankehittäjä Tuomas Holma Tuoreverkko Oy:sta.

Tuoreverkko toimii kotimaisten vihannes- ja marjanviljelijoiden myynti- ja markkinointikumppanina.

Katso videolta, kuinka bimiä-parsakaalia poimitaan:

Trendivihannes pärjää myös Suomen ilmasatossa.

Sato korjataan käsin

Torvisen tilalla tehtiin bimi-parsakaalin koeviljely viime vuonna. Kokeilu osoitti, että yleisimmin Espanjassa ja Keniassa kasvatettava kasvi menestyy myös Pohjois-Savossa.

– Viljely vaatii tasaista lämpötilaa. Bimi-parsakaali ei tykkää liian kuumasta tai kylmästä. Suomessa satokausi päättyy yöpakkasiin, Tuomas Holma kertoo.

Sadonkorjuu tapahtuu kesäaikana joka toinen päivä. Varsi ja kukinto katkaistaan runsaan kymmenen sentin matkalta. Sen jälkeen varret lajitellaan ja pakataan.

Bimi-parsakaalin viljely vaatii paljon työvoimaa, sillä kaikki tehdään käsin. Viljely vertautuukin esimerkiksi herneen tai mansikan tuotantoon.

– Kuten muussakin kaalinviljelyssä, riesana ovat tuhohyönteiset, viljelijä Ari Torvinen kertoo.

Viljelijä Ari Torvisen kokemukset bimi-parsakaalista ovat hyvät. Hän aikoo jatkaa lisenssiviljelyä Leppävirralla. Sami Takkinen / Yle

Käytä kuten parsaa

Lisenssillä viljelyssä laatustandardit ovat tiukat: varsi katkaistaan aina tietyn pituisena eikä siinä saa olla liikaa haaroja.

Kokemukset ovat kuitenkin niin lupaavat, että Torvisen tilalla aiotaan jatkaa bimi-parsakaalin kasvatusta. Siemenistä ja sadosta viljelijä maksaa osuuden lisenssin haltijalle. Vastaava lisenssillä viljeltävä risteytysvihannes on esimerkiksi Cosmopolitan-salaatti.

Ruuanlaitossa varsiparsakaalia voi käyttää samaan tapaan kuin parsaa: sen voi kiehauttaa nopeasti, grillata tai paistaa tilkassa öljyä. Mausteeksi riittää pelkistetyimmillään pelkkä suola ja ripaus sitruunamehua.

Ilman kypsennystä varsiparsakaali sopii salaatteihin tai sellaisenaan välipalaksi.

