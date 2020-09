Pääministeri Justin Trudeau korruptioskandaalin keskellä – hyväntekeväisyysjärjestö WE Charity lopettaa toimintansa Kanadassa

Kanadalaisveljekset Craig ja Marc Kielburger heittivät torstaina pyyhkeen kehään kuukausien piinan jälkeen. He jättivät perustamansa hyväntekeväisyysjärjestö WE Charityn eikä järjestö enää jatka toimintaansa kotimaassaan Kanadassa.

– Jouduimme keskelle poliittista taistelua eikä meillä ollut mahdollisuutta puolustautua vääriä tietoja vastaan, veljekset kirjoittivat avoimessa kirjeessään.

WE Charityn toiminta on joutunut otsikoihin, kun kesäkuussa paljastui, että pääministerin Justin Trudeaun lähipiiri on henkilökohtaisesti hyötynyt järjestön toiminnasta.

Trudeaun äiti ja veli saivat WE Charityltä vuosien aikana yhteensä noin 236 000 euron edestä (siirryt toiseen palveluun)korvauksia puhujapalkkioina.

Myös Trudeau itse sekä hänen vaimonsa Sophie Grégoire Trudeau osallistuivat järjestön toimintaan mutta eivät hyötyneet siitä rahallisesti.

Paljastus on kuitenkin horjuttanut luottamusta Trudeauhun ja nostanut esiin kysymyksen siitä, miten pääministeri selviää tilanteesta.

Ongelmana on, ettei pääministeri jäävännyt itseään, kun hänen hallituksensa päätti tukea WE Charityä yli 36 miljoonalla eurolla.

Puhtoinen maine koetuksella

Viisi vuotta pääministerinä toiminut Trudeau on nyt joutunut kolmatta kertaa syyniin toimintatapojensa takia. Tämänkertainen kohu riitti jo talousministeri Bill Morneaulle, joka ilmoitti erostaan viime kuussa. (siirryt toiseen palveluun)

Trudeaun tapaan myös Morneaun lähipiiri oli läheisissä tekemisissä WE Charityn kanssa.

Toistaiseksi pääministeri itse on joustanut vain anteeksipyynnön verran.

Kanadan kultapojaksikin nimetty Trudeau, 48, on pääministeri jo toisessa polvessa. Sujuvapuheinen esiintyjä on saanut kiitosta koronaviruksen hyvästä hoidosta mutta skandaali on syönyt hänen uskottavuuttaan.

Trudeau on pahoitellut sitä, ettei jäävännyt itseään hallituksen päättäessä miljoonien tuesta WE Charitylle. Väärinkäytöksiin hän ei kuitenkaan katso syyllistyneensä.