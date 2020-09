Tampere on koronan kummajainen – useilla erityisjärjestelyillä yritetään nyt estää, etteivät isot tapahtumat muuta tilannetta

Pirkanmaa on ollut syksyyn asti korona-ajan kummajainen. Tapauksia on ollut väkilukuun verrattuna todella vähän.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa TAYSissa ei ole pitkään aikaan ollut ketään hoidossa koronan takia. Pirkanmaalla korona on vaatinut yksi tai kaksi uhria, mikä on yliopistosairaaloista ylivoimaisesti vähiten.

Uudet tapaukset olivat ennätyksellisen pitkään nollissa, kunnes syksy toi tähän pientä muutosta. Koronaa havaittiin ravintoloissa, päiväkodissa ja koulussa.

Tampereen yliopistossa todettiin viime viikolla yli kymmenen tartuntaa ja altistuneita on ollut yli 70. Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen kertoo, että yliopiston tartuntaketjusta ei ole tullut muutamaan päivään uusia sairastumisia.

Isoja tapahtumia menossa

Riskit eivät ole kuitenkaan ohi. Nyt Tampereella jännitetään, miten isot tapahtumat muuttavat tilannetta. Takana on viikonlopun Suomi–Ruotsi-maaottelu.

Tällä viikolla Tampereen kaupungissa on kolme isoa tapahtumaa ja tulossa on myös opiskelijoiden teekkarikaste. Suurmarkkinat, sirkus ja pienpanimofestarit houkuttavat paikalle jopa tuhansia kävijöitä.

Tapahtumanjärjestäjiltä odotetaankin tiukkoja turvatoimia koronariskin varalta.

– Ei pelota, tapahtumanjärjestäjät ovat toimineet vastuullisesti ja suunnitelleet tarkasti toimenpiteitä. Pyrimme huolehtimaan siitä, että kaikissa oloissa turvavälit säilyvät, Räsänen sanoo.

Torstaina avautuivat neljä päivää kestävät Tampereen Suurmarkkinat Hämeenpuistossa. Mukana on 130 myyjää 25 eri maasta ja 15 Suomen eri maakunnasta.

Epidemiologi Sirpa Räsänen kertoo, että kauppiaat ovat maski tai visiiri päässä. Räsänen suosittelee myös asiakkaille maskia. Erilliset koronavahdit kiinnittävät huomiota turvaväleihin.

Tamperelainen Essi Rantakangas, 17, haki messuilta torstaina thaimaalaista ruokaa.

– Kyllä korona huolestuttaa, kun ei voi aina tietää, miten turvallisuusasiat on huolehdittu. Myyjä sanoi, että ihan hyvin hoidettu ja olen luottavaisin mielin.

Kauppiaat karanteenissa

Tapahtumavastaava Ari Kallas Tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksesta kertoo, että turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Tapahtuma on kiertänyt eri puolilla Suomea. Sade ja koronavuosi ovat verottaneet kävijämääriä edellisvuosista. Korona on muilla paikkakunnilla puolittanut kävijämäärän.

Markkinoilla ei ole todettu tapahtumavastaavan mukaan yhtään koronatartuntaa.

– Uskallamme väittää, että tämä on turvallisempi kuin automarket tai ravintolan terassi, Kallas sanoo.

Kallas perustelee asiaa sillä, että tapahtuma on ulkona, turvaväleistä huolehditaan ja käsidesiä on reilusti tarjolla.

– Kaikki kansainväliset kauppiaat joutuvat ennen kiertueen alkua käymään pakollisessa koronatestissä niin, että kukaan ei tietämättään tuo tautia tullessaan. Lisäksi monista maista on edelleen voimassa 14 päivän karanteeni kaikille tulijoille.

Markkina-alueet on jaettu lohkoihin, joissa on omat järjestyksenvalvojat, toimitsijat ja siistijät.

– Erityistä huomioita tullaan kiinnittämään turvaväleihin. Jos joku tietoisesti ja jatkuvasti niitä rikkoo, saa varautua järjestyksenvalvojan megafonin kautta tekemään kohteliaaseen mutta tiukkaan huomautukseen, Kallas sanoo.

Järjestäjät vetoavat myös siihen, että sairaana ei tulla markkinoille.

Tamperelainen pariskunta Lassi Nummela ja Janina Matilainen söivät italialaista jäätelöä.

– Ehkä täällä Tampereella ei tarvitse niin pelätä tilannetta, jos kaikki pesevät käsiään eivätkä tule sairaana paikalle, Nummela pohtii.

Teekkarikasteessa erityisjärjestelyt

Lauantaina Tampereella järjestetään perinteinen satojen opiskelijoiden teekkarikaste, joka siirtyi viime vapulta syksyyn.

Myös tämä on vaatinut erityisjärjestelyjä, koska opiskelijoiden juhlista on aiemmin käynnistynyt tartuntaketjuja.

Tampereella kastealue eli Koskenrannan itäinen puoli rajataan ja alueen sisälle pääsevät vain kasteeseen osallistuvat henkilöt pieni ryhmä kerrallaan.

Normaalisti kastetta on tullut katsomaan laaja joukko, mutta nyt yleisöä pyydetään olemaan tulematta paikalle.

– Kasteen aikana teekkareiden kannattaa pitää maskia turvakorissa. Kaikki ilonpito ei ole kielletty, mutta vastuullisesti pitää toimia, ettei aiheuta turhaa riskiä itselle tai muille, Sirpa Räsänen sanoo.

Panimotapahtumassa kaikilla omat paikat

Kolmipäiväisen Suuret oluet, pienet panimot -tapahtuman johtaja Pekka Kääriäinen sanoo, että osa panimoista on jäänyt tulematta, koska osalta loppui olut. Paikalle odotetaan tuhansia ihmisiä.

– Olutta meni yllättäen kaupaksi kesällä, kun keväällä sitä ei niin mennyt.

Moni panimo jätti olutta valmistamatta. Koska oluen valmistus kestää ainakin sen kuukauden, tapahtumaan ei ehtinyt valmistua juomaa.

Kaikille tapahtuman kävijöille on ohjeiden mukaan taattu istumapaikka ja tapahtumassa kiinnitetään huomiota turvaväleihin. Annokset ovat pieniä ja tarkoitus on maistella eri oluita, ei humaltua.

Tapahtuma paikkaa koronan kurittamaa panimoalaa. Tapahtuma on kiertänyt jo neljässä kaupungissa ennen Tamperetta ja 35 000 ihmistä on käynyt maistelemassa pienpanimoiden oluita. Kääriäisen mukaan turvaohjeita on harjoiteltu ja tapahtuma on sujunut hyvin.

– Tapahtumassa myydyt litrat ovat kohtuullisen isoja pienpanimoille, Kääriäinen sanoo.

