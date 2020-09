Sadat ihmiset lähtevät seikkailu-urheilutapahtumaan, jossa edetään muun muassa juosten ja uimapatjalla – katso suoraa lähetystä lähdöstä

Näin valmistaudutaan jopa 24 tunnin seikkailukisaan – seuraa Lost in Kainuun yhteislähtöä

Perjantaina alkava kymmenes Lost in Kainuu Adventure on järjestäjän mukaan maailman suurin seikkailu-urheilutapahtuma.

Lost In Kainuu Adventure täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Kilpailu alkaa perjantaina kello 10, ja Yle näyttää suoraa lähetystä tapahtumapaikalta kello 9.40 alkaen.

Kyse on tapahtumapäällikkö Jukka Liuhan mukaan maailman suurimmasta seikkailu-urheilutapahtumasta.

Lost In Kainuu Adventuren aikana edetään muun muassa juosten, suunnistaen, meloen, uiden ja uimapatjaillen. Välillä tehdään köysi- ja yllätystehtäviä. Tapahtumassa on neljä sarjaa: Extremely Lost, Lost, Almost Lost ja Casually Lost.

Syksyllä 2011 Kajaanissa järjestettyyn ensimmäiseen Lostiin osallistui 30 joukkuetta ja 90 seikkailijaa. Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin osallistujia on 480 ja joukkueita 225. Liuhasta kasvuun on vaikuttanut puskaradio.

– Seikkailutapahtumilla on sellainen maine, että joku niistä kuulee ja innostuu ja houkuttelee toisia mukaan.

Tänä vuonna kisassa on ennätysmäärä osallistujia, vaikka joukkueita onkin hieman vähemmän kuin viime vuonna. Antti Tauriainen / Yle

Utajärveltä Mervi Koukkari kisaa Lost-sarjassa siskonsa kanssa. Tämä on hänelle seitsemäs kerta Lost In Kainuussa.

– Omien rajojen etsimimen on se, miksi tämä kiinnostaa. Tapahtumassa on hauskaa ja kivoja kisakavereita. Tätä tapahtumaa aina odottaa.

Koukkari on valmistautunut kisaan liikkumalla paljon. Hän kuitenkin pyrkii olemaan rennolla asenteella kisassa.

– Sen kun mennaan rasti kerrallaan. Mutta kyllä tämä jännittää, ei voi mitään. Vähän huonosti tuli nukuttua teltassa, Koukkari kertoo.

Kaikissa Kainuun kunnissa on jo seikkailtu

Vuonna 2018 Hossassa järjestetty seikkailu toi Liuhan mielestä merkittävän muutoksen tapahtumaan.

– Hossan vuosi nosti meidät tälle nykyiselle tasolle osallistujien suhteen ja siinä syntyi se juju, että pystyttiin näyttämään kisailijoille Kajaanin lisäksi muitakin Kainuun maisemia.

Lost in Kainuun ensimmäiset vuodet menivät Kajaanissa, jonka jälkeen tapahtuma on kiertänyt Hossan lisäksi Paltamossa, Hyrynsalmella, Puolangalla, Kuhmossa ja Sotkamossa.

– Kaikissa Kainuun kunnissa on jollakin tavalla seikkailtu. Seuraaviksi kolmeksi vuodeksi on suunnitelmat olemassa, sanoo Liuha.

Koronatilanne on vaatinut pikaisiakin päätöksiä siitä, perutaanko tai siirretäänkö tapahtuma.

– Seikkailu-urheilussa etäisyydet ovat kuitenkin isot, sillä esimerkiksi pisimmän Extremely Lostin reitin mitta on 250 kilometriä ja se kestää 23–24 tuntia. Siinä kyllä porukka hajoaa laajalle alueelle. Yleisö voi seurata kisaa etänä gps-seurannan kautta.

Seikkailun kaikkien sarjojen kilpailun lähtö- ja maalipaikka sijaitsee Kajaanin Vimpelinlaakson urheilukeskuksessa.

