Merimiesunioni saartoi laivan Rauman satamassa: "Merimiehiä pidettiin käytännössä vankeina"

Kyse on laivalla työskentelevien ulkomaalaisten merimiesten useiden kymmenien tuhansien eurojen palkkasaatavista.

Rauman satamassa on saarrettu laiva. Kiista liittyy laivalla työskentelevien merimiesten palkkoihin.

Kyseessä on Panaman lipun allla kulkeva laiva, joka on hakemassa kierrätysmateriaalia Turkkiin. Laiva on ollut saarrossa Raumalla kaksi päivää.

Laivan on saartanut Suomen merimiesunioni.

– Paikalla on tarvittu tänään poliisin apua, koska laivan kapteeni ei päästänyt kuutta merimiestä pois laivasta.

Merimiesunionista tapausta luonnehditaan poikkeuksellisen törkeäksi.

– Merimiehiä pidettiin käytännössä vankeina laivalla, sanoo liiton ITF-koordinaattori Kenneth Bengts.

Rauman satamasta kerrotaan, että saarto ei toistaiseksi haittaa sataman muuta toimintaa.

Täydennämme juttua.