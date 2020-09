Morian tulipalo muistutti Kreikan pakolaisleirien saaristosta – miksi tuhansia ihmisiä on jumissa Egeanmeren saarilla?

Morian vastaanottoleirin tulipalo Lesboksen saarella on muistutus, siitä, että Egeanmerellä oleskelee tuhansia ihmisiä alkeellisilla pakolaisleireillä.

Morian leirissä syttyi keskiviikon vastaisena yönä tulipaloja, jotka Kreikan maahanmuuttoministerin Notis Mitarachin mukaan olivat asukkaiden sytyttämiä. Myöhemmin keskiviikkona paloi jälleen ja leiri on nyt suureksi osaksi tuhoutunut.

Tunnelma täyteen ahdetussa leirissä on pitkään ollut kireä ja koronaepidemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään. On arveltu, että ainakin ensimmäinen tuhopoltto liittyy kiistaan leirillä tartunnan saaneiden karanteenijärjestelyistä.

Pakolaisleirejä on viidellä saarella Egeanmerellä. Moria on suurin ja toiseksi suurin leiri sijaitsee Samoksen saarella. Seppo Suvela / Yle

Missä pakolaisleirit sijaitsevat?

Morian täyteen ahdettu leiri on tunnetuin Egeanmeren pakolaisleireistä mutta ei ainoa.

Lesboksen saarella sijaitsevalla Morian leirillä oli Kreikan viranomaisten mukaan ennen paloa vajaat 13 000 asukasta. Leirin virallinen kapasiteetti on noin 3 000 ihmistä.

Egeanmeren saarten leirit perustettiin alun perin rekisteröinti- ja tunnistuskeskuksiksi eikä pakolaisleireiksi.

Kaikkiaan leirejä on viidellä Egeanmeren saarella. Leireillä on Kreikan viranomaisten mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhteensä 27 000 siirtolaista ja pakolaista. Morian lisäksi tilanne on ollut erityisen tukala Samoksen saarella, jossa noin 700 ihmiselle rakennetulla leirillä on lähes 5 000 asukasta.

Keitä leireillä on?

Arvioidaan, että suurimman yksittäisen ryhmän muodostavat Afganistanista tulleet pakolaiset.

Morian asukkaista enemmistön on kerrottu (siirryt toiseen palveluun) olevan Afganistanista. Mutta leireillä on ihmisiä kymmenistä eri maista, kuten Syyriasta, Irakista, Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Pakistanista.

Kumivene saapuu Lesboksen saarelle maaliskuussa 2016. Saari oli tärkeä välietappi Pohjois-Eurooppaan pyrkiville pakolaisille ja siirtolaisille. Kay Nietfeld / EPA

Miksi ihmiset ovat jumissa Kreikan saarilla?

Leirien synty juontaa juurensa vuoden 2015 pakolaiskriisiin.

Egeanmeren saarille syntyi pakolaiskriisin aikana läpikulkuleirejä, joista Turkista tulleet siirtolaiset ja pakolaiset jatkoivat matkaansa Kreikkaan ja edelleen pohjoiseen.

Keväällä 2016 Turkki ja EU sopivat (siirryt toiseen palveluun) liikenteen pysäyttämisestä. Ihmisten tulo Turkista tyrehtyi jo välillä täysin. Samalla päätettiin, että Turkin ja EU:n sovun jälkeen saarille saapuneet eivät saa poistua sieltä. Kreikka on kuitenkin myöhemmin siirtänyt ihmisiä mantereelle yrittäessään helpottaa ylikuormittuneiden leirien tilannetta.

Mitä Turkista tulleille oli tarkoitus tehdä?

Suunnitelmana oli käsitellä saarille tulleiden turvapaikkahakemukset paikan päällä.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet haluttiin palauttaa Turkkiin. Pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöt arvostelivat ratkaisua koska ne eivät pitäneet Turkkia turvallisena maana palautettaville. (siirryt toiseen palveluun)

Hakemusten käsittelyä ei saatu toimimaan kunnolla ja palautuksiakin on loppujen lopuksi tehty suhteellisen vähän. Neljän vuoden aikana noin 2 000 ihmistä on lähetetty takaisin Turkkiin. YK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes puolet palautetuista ei lopulta halunnut hakea turvapaikkaa.

Mikä on EU:n rooli ongelman ratkaisemisessa?

EU-maiden olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan pitänyt auttaa Kreikkaa.

Osa Kreikkaan tulleista oli tarkoitus siirtää muihin EU-maihin. Tämä ei ole toiminut lupausten mukaisesti ja se on yksi syy siihen, että tuhansia ihmisiä on jäänyt jumiin Kreikkaan. Siellä on maan oman ilmoituksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin 160 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa.

Kreikka on kampanjoinut erityisesti alaikäisten turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi pois leireiltä ja muihin EU-maihin. Useat EU-maat, Suomi niiden joukossa, ovatkin ottaneet vastaan alaikäisiä Kreikasta.

Morian palon jälkeen osa leirin asukkaista on kuljetettu Pohjois-Kreikkaan. Orestis Panagiotou / EPA

Mitä tapahtuu nyt Morian leirin asukkaille?

Kreikka yrittää löytää tilapäismajoitusta leirin asukkaille.

Palon jälkeen leirin asukkaat ovat nukkuneet taivasalla, muun muassa pelloilla ja maanteiden varsilla. Kreikka on lähettänyt matkustajalaivan, laivaston aluksia ja telttoja Lesbokselle Morian asukkaiden majoittamiseksi. Yksin tulleita alaikäisiä on lisäksi lennätetty majoitukseen Pohjois-Kreikkaan.

