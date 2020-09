Rauman laivasaarto ratkeamassa: laivayhtiö maksaa palkkasaatavat myanmarilaisille merimiehille

Laivan saarto puretaan, kun kuusi merimiestä on saanut vajaan 70 000 euron palkkarästinsä.

Suomen Merimiesunioni saartoi maanantaina Rauman satamassa laivan miehistön palkkarästien ja huonojen työolosuhteiden vuoksi. Kyse oli unionin mukaan arviolta vajaan 70 000 euron saatavista.

Aluksella on 21 hengen miehistö, josta noin puolet on myanmarilaisia ja puolet kiinalaisia. Miehistön jäsenet valtuuttivat Merimies-unionin ja Kansainvälisen kuljetustyöntekijöiden federaatio ITF:n hoitamaan heidän asioitaan.

– Paikalla tarvittiin tänään poliisin apua, koska laivan kapteeni ei halunnut päästää kuutta merimiestä pois laivasta tapaamaan meitä, ITF:n koordinaattori Kenneth Bengts kuvailee.

Merimiesunionista tapausta luonnehditaan poikkeuksellisen törkeäksi.

Bengtsin mukaan merimiehiä pidettiin käytännössä vankeina laivalla.

Kotimatkan järjestelyt alkavat

Myanmarilaiset merimiehet saatiin lopulta pois laivasta.

Koordinaattori Kenneth Bengts kertoo, että laivayhtiö on luvannut maksaa huomenna perjantaina palkkasaatavat merimiehille. Heille aletaan järjestää tämän jälkeen matkaa Suomesta kotiin Myanmariin. Kun rahat ovat saapuneet, laivan saarto puretaan.

Kyseessä on Panaman lipun alla kulkeva ES Venus, joka on hakemassa Raumalta kierrätysmateriaalia Turkkiin. Laiva on todennäköisesti kiinalaisomistuksessa.