Suomalaiset ensi kertaa soutaen Atlantin yli? Katso videolta, millaisella veneellä parivaljakko lähtee yli 5 000 kilometrin matkalleen

Markus Mustelin ja Jolle Blässar ovat kokeneita purjehtijoita, mutta tällä kertaa valtameri on tarkoitus ylittää soutaen.

Markus Mustelin ja Jolle Blässar tuntevat toisensa hyvin. Liki kuusikymppisillä miehillä on takanaan yhteinen maailman ympäri purjehdus ja töitäkin on tehty yhdessä toistakymmentä vuotta.

Nyt edessä on kuitenkin reissu, jossa huumorin kestävyys, ystävyys ja lihasvoima todella mitataan.

Mustelin ja Blässar aikovat ylittää Atlantin valtameren soutamalla.

– Parikymmentä vuotta olen itse ajatellut tätä asiaa. Ja ihan vakavasti minä ja Jolle olemme keskustelleet tästä nyt pari vuotta, Markus Mustelin kertoo.

Soutuveneessä on aurinkopaneeli, mutta matkaa tehdään lihasvoimalla. Petteri Juuti / Yle

Kyseessä on vuodesta 2013 järjestetty Atlantic Challenge soutukilpailu (siirryt toiseen palveluun). Lähtölaskentaan on vielä aikaa, sillä startti tapahtuu Teneriffan naapurisaarella, La Gomeralla, joulukuussa 2021.

Suunta on suoraan länteen ja kilpailun päätepiste on Antiguan saarella, Karibialla. Soudettavaa kertyy liki 5 000 kilometriä ja aikaa siihen kuluu tämän hetkisen arvion mukaan 40–50 vuorokautta.

– Soudamme kaksi tuntia ja sitten on kaksi tuntia lepoa. Vuorokauden ympäri, 50 päivää. Siinä voi nukkua yhtäjaksoisesti parhaimmillaan puolitoista tuntia.

– Meillä on veneessä aurinkopaneeleja, mutta energia tulee lihaksista – niin se on kyllä aika ekologista, Mustelin lisää.

Veneessä on mukana laite, jonka avulla merivedestä saa tehtyä juomakelpoista, makeaa vettä. Ruoka valmistetaan sekoittamalla vettä pakastekuivattuun ateriaan.

Makealla vedellä pystyy myös peseytymään, vaikkei veneessä varsinaisia suihkua pystykään ottamaan. Vessana toimii ämpäri.

Atlantin ylitys on matalan sykkeen suoritus

Aivan kylmiltään ei Atlantin yli voi lähteä riuhtomaan. Mustelinilla ja Blässarilla on englantilainen valmentaja, joka on itsekin ylittänyt valtameren soutaen kahdesti. Tarkkaa valmennusohjelmaa on noudatettu jo useita kuukausia, Mustelin kertoo.

– Mehän emme ole ihan junioreita, että liikkuvuus on hyvin tärkeää. Treenien loppupuolella ruvetaan kasvattamaan lihasvoimaa, mutta nyt tarvitaan liikkuvuutta ja ketteryyttä.

Veneessä on kaksi soutupenkkiä ja vesitiiviitä säilytystiloja molemmilla puolilla. Petteri Juuti / Yle

Vaikka Markus Mustelin on ylittänyt Atlantin purjehtimalla 11 kertaa, ei soutuvenekään ole ihan vieras kulkupeli. Hän on muun muassa osallistunut Sulkavan Suursoutuihin, joskin tahti siellä on aivan toista luokkaa.

– Vaikkei Sulkavan soutukaan ole kovin lyhyt, kestää 6–7 tuntia, niin kilpasoutu on kuitenkin kohtuullisen kovatempoista. Siinä kuuden tunnin aikana otetaan kaikki irti.

Atlantin ylityksessä ei saa hengästyä. Toisin kuin kuuden tunnin kilpasoutu, kymmenien päivien veto on Mustelinin mukaan matalan sykkeen suoritus.

Tuntumaa tulevasta koitoksesta miehet ottivat tänä kesänä kotimaan sisävesillä soutamalla 330 kilometrin matkan Nilsiästä Savonlinnaan.

"Kyllä on mietitty aika tarkasti, että kenen kanssa lähtee"

Soututempauksellaan Markus Mustelin ja Jolle Blässar haluavat muistuttaa Itämeren vaalimisen tärkeydestä (siirryt toiseen palveluun).

– Teemme John Nurmisen Säätiön ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa tiivistä yhteistyötä. Itämeren tilanne on huolestuttava ja käytämme kaikki mahdollisuudet tuoda tietoisuutta ja myöskin kerätä varoja Itämeren pelastamiseen.

Merielämä on entisen kilpapurjehtijan veressä. Mustelin sanoo, että matka ei pelota, mutta meri otetaan vakavasti ja luonnonvoimiin on suhtauduttava nöyrin mielin.

Markus Mustelin on ylittänyt Atlantin purjehtimalla 11 kertaa. Tällä kertaa kulkupelinä on soutuvene. Petteri Juuti / Yle

Atlantin ylittävässä kilpailussa on kaikkiaan kolmisenkymmentä venettä ja kaksi turvavenettä mukana. Ylitys tapahtuu joulu–tammikuussa, jolloin olosuhteet sille ovat otollisimmillaan ja riskit hurrikaaneille pienimmillään.

Pitkällä matkalla on toki mahdollista, että matkakumppanissa jokin saattaa ärsyttää, kun ollaan kirjaimellisesti samassa veneessä pitkään.

– Mutta kyllä se on mietitty aika tarkasti, että kenen kanssa lähtee ja onko edellytyksiä. Ja niitä tuntuu olevan, Markus Mustelin sanoo.