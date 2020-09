Start-up-yritys teki miljoonakaupat puhallustestistä – Korona-aika on synnyttänyt uutta terveysteknologiaa

Koronatartunnan hengitysilmasta havaitsevan puhallustestin kehittäneen Deep Sensing Algorithmsin toimitusjohtaja Pekka Rissanen saattoi torstaina kertoa yrityksen saaneen ensimmäiset tilauksensa. Eikä kyseessä ollut ihan pieni tilaus: Karibialle, Espanjaan ja Portugaliin halutaan turismimaihin puhallustestereitä 16 miljoonan euron arvosta.

Mutta vielä on odotettava hetki ennenkuin vienti voi alkaa. Fimealta odotetaan CE-merkintää lokakuussa, joka takaa laitteen turvallisuuden. Lokakuussa pitäisi aloittaa myös tuotanto, josta Pekka Rissanen on vielä hieman salaperäinen, vaikka alle sata päivää vanhalla start-upille vauhti on hyvä.

– Paras arvaus valmistuksesta on, että se tapahtuu Varsinais-Suomessa. Kuntaa tai kaupunkia en vielä sano, kun on kaksi vaihtoehtoa, Rissanen valottaa.

Puhallustestissä laite reagoi koronainfektion aiheuttamiin hengitysilman yhdisteisiin. Deep Sensing Algorithms

Tavoitteena on valmistaa satatuhatta puhallustestilaitetta tänä vuonna. Silloin pitää testidokumentaation olla kunnossa ja käydä vielä yksi rahoituskierros.

Laitetta testattu Suomessa ja laajasti ulkomailla

Suomalaisyrityksen keksinnössä diagnoosin tekemiseen hyödynnetään tekoälyä. Asiakas puhaltaa 2-4 kertaa puolen minuutin ajan analysaattoriin, jonka nanosensorit mittaavat ja havainnoivat hengitysilmasta lyhytaikaisia orgaanisia yhdisteitä.

Jokainen sairaus antaa omanlaisensa yhdisteet hengitysilmaan ja eri testeissä Suomessa ja ulkomailla laite on opetettu tunnistamaan juuri COVID-19-taudin biomarkkerit.

Analysaattori kommunikoi pilvessä olevan koneoppivan tekoälypohjaisen diagnoosialgoritmin kanssa ja algoritmi palauttaa tiedon diagnoosista parissa minuutissa.

Yhden tutkittavan vaiheaika on kaksi minuuttia. Uuden teknologian testi on nopeuden lisäksi myös edullinen. Yhden testin kustannus on pari euroa, mutta hintaa nostavat tietysti käytännössä henkilöstökulut.

– Olemme tavoitelleet sitä, että testaamisen logiikka muuttuu. Enää ei mietitä, että testataan sairaalassa sairaita, vaan voitaisiin testata yhteiskunnassa laajemmin näennäisesti terveitä. Sitä kautta rakennettaisiin turvaa sille, että voidaan luottaa naapuriin tai työkaveriin, Pekka Rissanen avaa puhallustestin ideaa.

Testilaitteeseen puhalletaan puolen minuutin ajan 2-4 kertaa. Deep Sensing Algorithms

Nopea testaaminen sopisi rajavalvontaan tai työpaikoille. Hotelliketjut ovat olleet kiinnostuneita tästä testaamistavasta turvatakseen henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden.

– Tilausten saaminen kertoo siitä, että tietyt tahot haluvat varata osansa tuotannosta jo nyt, Rissanen arvioi.

Tarpeita on myös Suomen matkailualueilla, jonne Rissasen mukaan on käyty keskusteluja aivan äskettäin.

Koronavilkkua tarkempi laite kehitettiin Turussa

Aiemmin myymälävarkauksiin ja kulunvalvontaan teknologiaa kehittänyt Noccela-yhtiö joutui koronapandemian alettua miettimään samaa kuin monet muut. Tavanomainen markkina kutistui kummasti ja uutta oli keksittävä.

Omaa paikannustekniikkaansa tuotteissaan hyödyntävä yritys sai yhteydenoton Yhdysvalloista yritykseltä, joka etsi työkalua pitämään ihmisten turvavälit kunnossa.

Noccelan Lauri Poikelalla ja Tuukka Tarkiaisella on kaulassaan turvaväliä ja kontakteja valvova laite. Markku Sandell / Yle

Noccelan kehittämä laite muistuttaa kaulassa roikkuvaa kulkukorttia, joka on käytössä monessa yrityksessä. Se vinkaisee, jos turvaväli jää alle sovitun välimatkan. Yleisesti käytössä on 1,5-2 metrin turvaetäisyys.

Laitteeseen taltioituu yli 1500 tapahtumaa ja niiden kesto, jolloin mahdollisissa tartuntatapauksissa voidaan helpommin löytää altistuneet. Tiedot siirtyvät yhteiseen tietokantaan langattomasti.

– Tämä on tarkoitettu yritykselle ja organisaatioille, jotka ovat tietyllä tapaa suljettuja ja joiden on pysyttävä toiminnassa kriittisinä aikoina, toimitusjohtaja Tuukka Tarkiainen sanoo.

Koronatartunnan tullessa työpaikan lääkäri pystyy rajaamaan karanteeniin joutuvat todellisten tapaamisten perusteella.

– Laite kertoo paitsi tapaamiset, mutta myös ne ihmiset, joiden kanssa tartunnan saanut ei ole ollut kontaktissa. Näin nämä ihmiset eivät perheineen joudu karanteeniin, Tarkiainen kertoo.

Yhtiön toiminta ei halvaannu, kun koko henkilöstön karanteeni vältetään.

Paikannintekniikka on upotettu kulkukortin pohjan näköiseen laitteeseen. Noccela

Viimeisen kuukauden ajan tuotetta on myyty ja markkinoitu maailmalle muun muassa teollisuuslaitoksiin, risteilyaluksiin ja Saksan Bundesliigaan. Stadionit halutaan avata uudelleen ja jalkapalloyleisön turvallisuus turvata hyvällä käsihygienialla, suojauksella ja kontaktien seurannalla.

Diagnostiikka-alalle korona on luonut markkinoita

Terveysteknologialle koronapandemia-aika on ollut kaksijakoinen. Röntgenlaitteiden ja muiden sairaalan peruslaitteiden kysyntä on hiljentynyt, mutta testaamiseen tarvittavia tuotteita kehittäneille yrityksille aika on ollut otollinen.

Koronavasta-aineita analysoiva ArcDia (siirryt toiseen palveluun) kertoi tänään tehneensä huomattavan jakelusopimuksen, jolla yhtiö hamuaa laajemmille markkinoille Saksaan ja muihin Euroopan maihin.

Tämä kertoo Terveysteknologian liiton toimitusjohtaja Saara Hassisen mukaan siitä myötätuulesta, mikä suomalaisilla alan yritiksillä on.

– Kaikki tehohoitoon liittyvät monitorit, hengityskoneet ja laitteet ovat myyneet tosi hyvin. Diagnostiikka on lisääntynyt, hygieniaratkaisut ja etähoitoon liittyvät digitaaliset sovellukset ovat olleet lisäpotku, joita nyt on saatu markkinoille, Saara Hassinen luettelee.

Lääketieteen tohtori ja konsulttiyrityksen toimitusjohtaja Jouko Haapalahti kuvaa Terveysteknologian liiton sivuilla hyvin suomalaisten alan yritysten hyvää reagointia koronapandemiaan. Sen voi lukea oheisesta linkistä.

Koronatestaus keskiössä, suomalainen tutkimus ja teollisuus hyvin mukana (siirryt toiseen palveluun)

TARKENNUS: klo 9.35 Yhden testin kustannus on pari euroa, mutta hintaa nostavat tietysti käytännössä henkilöstökulut.

