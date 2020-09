"Sä tilaat, mä tuon" – tällaista kieltä Posti käyttää nykyään nettisivuillaan, eikä se ole kaikista hauskaa ja rentoa

Perinteisen postin jäätyä taka-alalle Posti on muuntumassa verkkokaupan ja kuljettamisen yhtiöksi. Arkistokuva.

Uudella tyylillä Posti haluaa olla helposti lähestyttävä. Markkinoinnin asiantuntijan mukaan tyyli on ennemmin vieraannuttavaa.

Posti on hiljattain muuttanut viestintäänsä selkeästi rennommaksi ja puhekieliseksi.

Uudistunut ilme näkyy muun muassa posti.fin (siirryt toiseen palveluun) etusivulla, jolla lukijaa puhutellaan muun muassa sanoilla "sua" ja "mua" sekä "sä" ja "mä". Esimerkiksi pakettiautomaateista puhuttaessa Postin sivuilla on lausahdus "Sä tilaat, mä tuon".

Postin asiakaskanavista vastaava johtaja Kaisa Ilola kertoo, että uuden äänensävyn taustalla on Postin liiketoiminnan muutos: muuntuminen verkkokaupan ja kuljettamisen yhtiöksi perinteisen postin vähentyessä.

– Uudenlaisessa liiketoiminnassa ei vanhalla jäykällä viestintätavalla ja olemuksella tulla pärjäämään, Ilola kertoo.

Yksityistä kielitoimistoa pitävä, kielipoliisinakin tunnettu Riitta Suominen pitää Postin uudistuksen lopputulosta epäonnistuneena.

– On siirrytty käyttämään puhekieltä yhteydessä, johon se sopii huonosti. Uskoisin, että sillä on etäännyttävä, lähinnä nolostuttava vaikutus. Tässä on vahva teennäisyyden maku.

Edes nuoret eivät aina sano "mä"

Postin lausahdus "Sä tilaat, mä tuon" on Etelä-Suomessa yleisimmin tunnettua puhekieltä, joka ei välttämättä sovi muualla asuvien suomalaisten suuhun. Riitta Suomisen mukaan yleiskieli olisi Postin kaltaisessa suuressa valtakunnallisessa yhtiössä oikea ratkaisu, sillä se kohtelee kaikkia tasavertaisesti.

– Yleiskieli yhdistää meitä. Jos käytetään leimallisesti asiaviestinnässä jonkun muun alueen tai ryhmän kielimuotoa, eihän se toimi.

Samoin ajattelee markkinoinnin asiantuntija Jukka Aalho.

– Kielen ammattilaisena nousi sellainen tunne siitä, että nyt ollaan menty väärään suuntaan. Meillä on yleiskieli, joka on kaikille yhteinen ja kaikki tasa-arvoistava. Se sopii pääkaupunkiseudulla, Lapissa, Oulussa ja Tampereella – kaikkialla, missä posti toimii.

Oululainen Aalho kertoo, että esimerkiksi hänelle itselleen Postin sivujen puhekieli tuntuu vieraalta.

– Sanon "mää", ja moni tuttuni sanoo "mie". "Mä" ja "sä" kuulostavat omaan korvaan kaukaisilta, jopa vieraannuttavilta. Tuntuu hassulta, että Posti hakee sellaista.

Kaisa Ilolan mukaan viestintää ei ole kohdennettu tietyn alueen ihmisille. Hän korostaa, että kyseessä on tuore uudistus, joka voi vielä kehittyä.

– "Mä" ja "sä" on puhuttua yleiskieltä, se voi kuulostaa eteläsuomalaisesta, mutta kyllä se kuitenkin koko Suomessa käytössä olevaa arkikieltä on.

Ilolan mukaan puhekielen käyttäminen auttaa osaltaan Postia muuttumaan helpommin lähestyttäväksi.

– Ajattelemme, että tapa puhua auttaa käymään keskustelua asiakkaiden kanssa, eikä oltaisi niin etäisiä.

Myös teinin tyyli hämmentää

Kielen asiantuntija Riitta Suomisen mukaan keinotekoisen rento ja emojeilla terästetty viestintä ei välttämättä tunnu sopivalta kaikista kohderyhmistä. Hän pyysi Twitterissä Postia avaamaan uutta viestintätyyliään, eikä ollut tyytyväinen saamaansa vastaukseen.

– Jos Postiin otetaan yhteyttä ja vastaus tulee teinityylillä, se ei vakuuta.

"Moikka moi teillekin" ja tiedoksenne Postin vastaus uuden viestintälinjan valinnasta. https://t.co/7vqQpSJvbh — Riitta Suominen (@Kielipoliisi) 9. syyskuuta 2020

Asiakaskanavista vastaavan Ilolan mukaan Postin viestintä on tilannesidonnaista.

– Heti kun tullaan esimerkiksi kahden ihmisen väliseen viestintään, siinä pitää olla tilannetajua. Twitter on somealustana mielenkiintoinen, että onko se laajojen massojen viestintää vai kahdenkeskistä viestintää.

Sekä Riitta Suomisen että Jukka Aalhon mukaan Postin pitäisi ottaa askel taaksepäin ja viedä viestintäänsä takaisin yleiskielen suuntaan.

– Voisiko olla parempaa suuntaa, joka on uudistushengen mukainen, mutta palvelisi kaikkia suomalaisia rennosti, ystävällisesti ja yleisymmärrettävästi, Aalho pohtii.

– Ei tarvita slangia ja hymiöitä, että luodaan tuttavallista ilmettä. Yleiskieli taipuu ihan mihin vain, vaihtoehtoja eivät ole vain teinikieli ja virkasuomi, Suominen toteaa.

