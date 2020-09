Kadonneet taideteoksen räjähtävät osat löydetty – yhden osan omistaja: "Dynamiitin nalli voi ajan kanssa olla vaarallinen, kun se alkaa hajota"

Sixpack of Instant Death -nimisessä teoksessa on kaikkiaan kuusi osaa.

Helsingin poliisi kertoi tiistaina etsivänsä edesmenneen kuvataiteilijan Markus Copperin tekemän taideteoksen osia, koska ne saattavat sisältää räjähdysainetta.

Vuonna 1995 valmistuneessa Sixpack of Instant Death -nimisessä teoksessa on kuusi osaa, ja nyt ne kaikki on löydetty. Poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan, että tiistain jälkeen tietoja kadoksissa olleiden osien olinpaikoista, ja kaikki osat ovat nyt poliisin hallussa

– Ketään ei epäillä tähän liittyen rikoksesta. Poliisi tekee teoksen osat vaarattomiksi ja palauttaa ne omistajilleen, kertoo rikosylikomisario Juhani Vuorisalo Helsingin poliisilaitokselta.

Taideteoksen osissa on ollut ruutia ja muita mahdollisesti vaarallisia aineita.

– Sisältöä ei eritellä tämän tarkemmin, koska kyseessä ei ole rikostutkinta, vaan poliisin intressi asian suhteen on tehdä osat vaarattomiksi, Vuorisalo toteaa tiedotteessa.

Räjähteistä tiedettiin jo 90-luvun loppupuolella

Kolme teoksen osaa oli helsinkiläisen yksityishenkilön hallussa. Henkilö kuuluu Copperin ystäväpiiriin, mutta ei halua nimeään julkisuuteen. Hän kertoo ottaneensa poliisin yhteyttä luettuaan tiistaina poliisin tiedotteen aiheesta. Tämän jälkeen poliisin pommiryhmä kävi hakemassa osat.

Hänen mukaansa teoksen osien sisältämistä räjähteistä tiedettiin jo 1990-luvun lopulla, kun teos oli näytteillä.

Sama käy ilmi esimerkiksi Imatran taidemuseossa vuonna 1999 pidetystä näyttelystä kertovasta Helsingin Sanomien arviosta (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan “Näyttelyn varhaisimpia teoksia on Kuvataideakatemian lopputyönä nähty Sixpack of Instant Death, jossa viisi fallista pronssipötköä sisältää räjähdettä, nitroselluloosaa ja sytyttimen. Teokseen kuuluvat myös avaimet, joilla sytyttimen voi kytkeä ja räjäyttää itsensä ja teoksen tuusan nuuskaksi.”

Yksi teoksen osista kuuluu helsinkiläiselle kehonmuokkausartistille Lassi Sidorolle. Hän kertoo ostaneensa teoksen jo parisenkymmentä vuotta sitten henkilöltä, jolla Copperin teoksen kaikki osat olivat säilössä. Sidoro kertoo luulleensa, että teoksen osat on deaktivoitu, koska asiasta oli herännyt keskustelua jo Imatran-näyttelyn yhteydessä.

Sidoro kertoo nähneensä kuvan kyseisen teoksen sisällä olevista aineista. Siellä on Sidoron havaintojen mukaan yksi dynamiitin nalli ja jonkin verran mustaa ruutia.

– Se dynamiitin nalli on sähkölaukaistava ja niissä on Abloy-lukkovarmistus, ettei sitä pysty laukaisemaan itse, eikä niissä myöskään ole sähkölähdettä. Dynamiitin nalli voi ajan kanssa olla vaarallinen osa, kun se alkaa hajota.

Sidoron mukaan Copper piti itsellään avaimet, jotka sopivat teoksen osien Abloy-lukkoihin.

Sidoro kertoo saaneensa tiedon poliisin mielenkiinnosta teoksia kohtaan viime perjantaina, kun hänen ex-vaimonsa sai asiaa koskevan kirjeen. Tämän jälkeen hän oli sopinut poliisin kanssa, että poliisit tulevat tutkimaan teoksen osan läpi.

