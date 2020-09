Öljylämmittäjät ruuhkauttivat valtion tukihaun – Jarkko Lehtimäki vaihtoi kattilansa jo ennen tukipäätöstä: "Ei ole varaa öljyyn, kun ei tiedä mikä sen hinta jatkossa on"

Laihialaisen Jarkko Lehtimäen omakotitalon pihassa käy myllerrys. Pannuhuoneessa vanhan punaisen öljykattilan putket on jo rälläköity poikki. Ulkona miehet häärivät ison poran ympärillä, joka jyrskyttää kaivoa maalämpöputkelle.

Samanlainen myllerrys käy nyt sadoissa pientalopihoissa ympäri Suomen.

Kustannusarvio yli 200-neliöisen omakotitalon maalämpöjärjestelmälle on noin 20 000 euroa. Tarjousten hintahaitari oli jopa 5 000 euroa.

Kallistahan se on, Lehtimäki myöntää. Remontti oli kuitenkin edessä, ennemmin tai myöhemmin.

– Ei ole varaa öljyyn, kun ei tiedä, mikä sen hinta tulee jakossa olemaan. Tällä hetkellä se on halpaa, mutta kukaan ei tiedä, mitä hinta on viiden vuoden päästä. Se voi olla niin kallista, että pitää laittaa talon yläkerta kiinni.

Laihialaisperheessä kisa lämmitysratkaisusta käytiin lopulta maalämmön ja ilma-vesilämpöpumpun välillä. Maalämmöllä eurot saadaan kuitenkin isossa talossa paremmin hyötykäyttöön.

– Tietääpä, miksi aamulla lähtee töihin, Lehtimäki lohkaisee.

Valtion tuki vauhdittaa

Lämmitysjärjestelmän muutoksia vauhdittaa valtion myöntämä tuki. Avustusten hakuaika alkoi syyskuussa.

Tukea myöntää Pirkanmaan Ely-keskus, joka ruuhkautui öljylämmittäjien hakemuksista heti ensimmäisten päivien aikana. Viikossa hakemuksensa oli jättänyt jo yli tuhat remontoijaa. Eniten hakijoita kiinnosti maalämpö ja ilma-vesilämpöpumppu.

– Alkuvaihehan on ollut tosi hurja. Meille on tullut satoja hakemuksia ensimmäisinä päivinä. Tähän vaikuttaa se, että tukea on pystynyt hakemaan tehtyihin töihin takautuvasti, sanoo ympäristöasioiden ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä.

Nykytahdilla hakemusten käsittely kestää viikkoja. Osa hakemuksista jäi jonoon, kun niistä puuttui esimerkiksi puolison valtakirjoja.

Parhaimillaan voi saada 4000 euron avustuksen, kun öljylämmityksen vaihtaa maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Pienemmän tuen eli 2500 euroa saa , jos lämmitys vaihtuu muuhun ei-fossiiliseen lämmitysmuotoon.

Hakemuksissa maalämmön kustannusarviot ovat olleet 7 000–28 000 euroa.

Myös Jarkko Lehtimäki on tietoinen tuesta. Hakemus Elyyn lähtee heti kun valtakirjat on hoidettu ja kiireisimmät asiat antavat myöden.

– Mielellään otetaan eurot vastaan. Olisimme remontoineet ilman tukeakin, mutta erittäin tervetullut 4000 euroa.

Laihialaisen omakotitalon öljykattila oli vielä hyvässä kunnossa. Talon oston yhteydessä lämmitysjärjestelmä kuitenkin vaihtui maalämpöön. Pasi Takkunen / Yle

Tarkat ehdot avustukseen

Hakemustulvasta huolimatta Elyn rahaa kyllä riittää: Sitä on varattu lähes 30 miljoonaa 10 000 remontoijalle.

Tuen saajaksi kelpaa, jos remontti on tehty kesäkuun 1. päivän jälkeen. Tuki maksetaan kuitenkin vasta päätöksen jälkeen kuitteja vastaan.

Ehtojen mukaan remonttikohteen pitää olla vakituisessa asuinkäytössä. Pientalojen lisäksi myös asuntoyhtiömuotoinen paritalo tai pientalo voi saada tukea, jos sen lämmitys on yhtiön säännöissä sälytetty osakkaan vastuulle.

– Toki vain yksi avustus yhtä ölljylämmityskattilaa kohden, Heikkilä muistuttaa.

Aina vanhasta öljykattilasta ei tarvitse kokonaan luopua. Jos vanhassa kattilassa on kaksoispolttomahdollisuus, sen voi myös jättää varalämmönlähteeksi puunpolttoon. Tärkeintä on, että kattilasta on purettu pois koko öljylämmitysjärjestelmä eli öljypolttimo, -putkisto ja -säiliö.

Arvioiden mukaan suomalaisilla on käytössä vielä noin 130 000 öljykattilaa, joista lupumisessa kestää vuosia. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on fossiilisesta öljystä vapaa (siirryt toiseen palveluun) vuoteen 2030 mennessä.

