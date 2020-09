Katso suorana kello 14:03: Nuorten jääkiekkopelistä tuli koronalinko – Mikkelin Jukureissa jo yli 20 tartuntaa, myös vastustajajoukkueissa todettu useita tartuntoja

Kouvolan KooKoon U20-joukkueen pelaajilla on todettu viisi koronatartuntaa. Myös yhdellä toimihenkilöllä on todettu koronavirus. KooKoon tartunnat liittyvät ketjuun, joka alkoi pelistä Mikkelin Jukureita vastaan.

Myös KooKoon ja Mikkelin Jukureiden lauantaisessa alle 20-vuotiaiden SM-sarjan pelissä ottelutapahtumaan osallistuneella toimihenkilöllä on todettu koronavirus.

Joukkueen koronatestitulokset valmistuivat tänään perjantaina.

Tartunnan saaneet on määrätty eristykseen ja muu joukkue ja joukkueenjohto sekä ottelutapahtumassa altistuneet toimihenkilöt on määrätty karanteeniin. Kaikkia altistuneita on ohjeistettu seuraamaan omia oireitaan ja hakeutumaan uuteen testiin tarvittaessa.

Lisäksi KooKoon liigajoukkue on ohjattu varotoimenpiteenä karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja koko joukkue testataan maanantaina 14. syyskuuta.

Tämänhetkisten tietojen mukaan kaikki tartunnat liittyvät KooKoon ja Jukurien U20 SM-sarjan otteluun, joka pelattiin viime lauantaina.

Kyseisessä Jukurien joukkueessa on todettu tällä viikolla yli 20 koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat ovat liittyneet samaan tartuntaketjuun.

Kymsote jatkaa edelleen altistuneiden kartoitusta ja tartuntaketjujen selvittämistä.

Kaupunki miettii varotoimia

Kouvolan kaupungin viranomaiset käyvät iltapäivän aikana tilannetta läpi yhdessä Kymsoten kanssa. Sen jälkeen kaupungin valmiusryhmä päättää mahdollisista jatkotoimista.

Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa siitä, millaisia vaikutuksia todetuilla tartunnoilla on kouvolalaisten arkeen.

Aiemmin kaupunki on määrännyt U20-joukkueen pelaajat etäopetukseen. Näin halutaan turvata esimerkiksi ensi maanantaina alkavat ylioppilaskirjoitukset.

– Lähtökohtaisesti pyrimme siihen, että yo-kirjoitukset saadaan järjestettyä normaalisti, turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén Kouvolan kaupungilta sanoo.

Hänen mukaansa tilanne Kouvolassa on vielä paljon rauhallisempi kuin Mikkelissä, josta KooKoon juniorijoukkueen tartunnat ovat todennäköisesti peräisin.

Kymenlaaksossa on todettu viime päivinä useampia tartuntoja. KooKoon ja Jukurien U20 SM-sarjan otteluun liittyvien tartuntojen lisäksi Kymenlaaksossa on todettu kolme muuta koronavirustartuntaa. Lisäksi sairaalahoidossa on tällä hetkellä yksi koronaviruspotilas.

– Isossa kuvassa Kymenlaakson tilanne on edelleen rauhallinen. Tuoreet tapaukset alueellamme ovat kuitenkin muistutus siitä, että rauhallinen tilanne voi myös muuttua, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo Kymsoten tiedotteessa.

Liigajoukkueelta peruuntui harjoituspelejä

KooKoon toimitusjohtajan Sakari Välimaan mukaan tieto koronatartunnoista ei muuta U20-joukkueen tilannetta aiempaan nähden.

– Heidät on määrätty karanteeniin jo ennen tätä. Karanteeni jatkuu. Oli testitulos mikä tahansa, se olisi jatkunut, Välimaa sanoo.

Aiemmin Välimaa kuvaili joukkueen toiminnan olevan "täysin seis" pelaajien karanteenin ajan.

U20-joukkueessa on taustajoukkoineen noin 30 henkilöä. Karanteeninomaisissa olosuhteissa olevan KooKoon liigajoukkueen osalta ryhmä on hieman tätä suurempi.

Liigajoukkueen toiminnassa tilanne on näkynyt kahden harjoitusottelun siirtymisenä. Joukkueen oli määrä pelata eilen torstaina Pelicansia ja tänään perjantaina JYPiä vastaan. Välimaa ei usko peruutusten vaikuttavan KooKoon liiga-avaukseen ja kauteen valmistautumiseen.

– Nämä ovat harjoitusotteluita. Yhtään pistettä ei ole voitettu Liigan suhteen eikä yhtään myöskään hävitty. Ne pelit jäivät pelaamatta ja that’s it. Mennään eteenpäin, Välimaa sanoo.

Kahden liigapelaajan testitulokset negatiiviset

KooKoon U20-joukkueen lisäksi kaksi KooKoon liigajoukkueen pelaajaa testattiin keskiviikkona koronaviruksen varalta.

Liigapelaajien testitulokset valmistuivat jo torstaina, ja kummankin testatun tulos oli negatiivinen. Pelaajat olivat altistuneet koronatartunnalle vapaa-ajallaan Jukurien U20-joukkueen pelaajan seurassa.

KooKoo tiedotti liigapelaajien negatiivisista tuloksista torstai-iltapäivänä verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Seura kertoi, että liigapelaajat on kuitenkin määrätty karanteeniin 14 päiväksi ja mahdollisia oireita tarkkaillaan.

