Herätys: Työsuhdesähköautoihin veroetu, vankiloiden ruokakulut aiheuttavat vartijapulaa, nollatuntisopimuksiin tiukennus

Sähköautojen suosiota lisätään veroedulla – epäillään hyödyttävän vain hyvätuloisia

Täyssähköauto on vielä harvinaisuus työsuhdeautona, mutta ensi vuonna tilanne voi muuttua. Hallitus esittää ensi vuoden budjettiin useita työsuhde-etuja koskevia veromuutoksia, joiden avulla yritetään saada aiempaa useampi kulkemaan työmatkansa sähköautolla, julkisilla tai polkupyörällä.

Liitto syyttää kovin sanoin vankiloita vartijoiden puutteesta – Pääluottamusmies: "Kaksi järjestelmää vie kaikki rahat"

VVL:n mukaan muun muassa kausityöntekijöitä on voitu palkata lomien ajaksi aiempaa vähemmän. Jaani Lampinen / Yle

Vankilavirkailijain liitto (VVL) on huolissaan vankiloiden henkilökunnan vähenemisestä. Vankiloiden ruokahuollon siirtyminen Rikosseuraamuslaitokselta (Rise) valtion omistajaohjauksessa toimivalle Leijona Cateringille vuonna 2018 kasvatti vankeinhuollon ruokakustannuksia roimasti, 5,7 miljoonaa euroa. Esimerkiksi vanginvartijoita on voitu palkata vähemmän, koska vankiloiden kulut ovat kasvaneet.

Nollatuntisopimuksille tulossa tiukennus: Työnantajalle velvollisuus tarkastaa toteutuneet tunnit ja tarjota työntekijälle lisätunteja

Nollatuntisopimuksella työskentelee yli 100 000 palkansaajaa. Ismo Pekkarinen / AOP

Hallitus valmistelee lakimuutosta, joka toteutuessaan velvoittaisi työnantajan tarkastelemaan työntekijän työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Jos tarkastelussa käy ilmi, että työtunteja on tarkastelujaksolla vakiintuneesti teetetty enemmän kuin mitä työsopimuksen vähimmäistyöajaksi on sovittu, työnantajan on tarjottava työntekijälle lisätunteja. Nykyisessä työsopimuslaissa työnantajalla ei ole tällaista automaattista tarkasteluvelvoitetta.

Suomalainen Carola: Ihmettelin, minkä takia aurinko ei nouse – maastopalojen riivaamassa Kaliforniassa eletään hankalia aikoja

Palon kuumuudessa sulanut liukumäki leikkikentällä Fresnon piirikunnassa, Kaliforniassa. Josh Edelson / AFP

Suuret maastopalot aiheuttavat ongelmia myös varsinaisen paloalueen ulkopuolella. San Franciscossa pitkään asuneet suomalaiset kertovat, että ilmanlaatu on kaupungissa maastopalojen takia sietämättömän huono. Ulkonaliikkuminen on jätettävä kaupungissa minimiin huonon ilman takia.

Tänä vuonna maastopalokausi alkoi tavanomaista aikaisemmin ja parhaillaan Kaliforniassa on noin 30 suurempaa maastopaloa.

