Pelosi lisää Johnsonin tuskaa: Jos Brexit rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, USA:n ja Britannian kauppasopua ei synny – "Ei mitään mahdollisuuksia"

Brittiministeri on myöntänyt, että hallitus aikoo rikkoa lakia "täsmällisellä ja rajatulla tavalla".

Yhdysvaltain kongressi ei tule hyväksymään Britannian hallituksen mahdollista aikomusta rikkoa Pohjois-Irlannin sisällissodan päättänyttä ns. Pitkänperjantain sopimusta. Asiasta kertoi kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi eilen torstaina.

– Jos Britannia rikkoo kansainvälisiä sopimuksiaan ja brexit haittaa Pitkänperjantain sopimusta, ei Yhdysvaltain ja Britannian välisen kauppasopimuksen läpimenolle kongessissa ole mitään mahdollisuuksia, Pelosi totesi.

Britannian Pohjois-Irlannista vastaava ministeri Brandon Lewis myönsi tiistaina parlamentin alahuoneelle, että esitetty lakihanke rikkoo kansainvälistä oikeutta "hyvin täsmällisellä ja rajatulla tavalla".

EU vaatii Britanniaa poistamaan kiistellystä lakiesityksestä kohdat, jotka rikkovat brexit-sopimusta

Britannian hallitus yrittää edelleen löytää käytännön keinoja, joiden avulla se voi erota EU:sta luomatta fyysisiä rajalinjoja.

Britannian ja EU:n välisissä brexit-neuvotteluissa Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille ei haluttu kovaa rajaa tullimuodollisuuksineen, koska rauhansopimuksen henki on, että Irlannin saaren sisällä ei saa olla rajalinjoja.

Tästä syystä erosopimuksessa sovittiin, että Pohjois-Irlanti jäisi käytännössä osaksi EU:n sisämarkkinoita. Britannian ja EU:n välinen raja, joka käytännössä on tulliraja, kulkee Irlanninmeressä.

Nyt brittihallituksen laatima lakiesitys uusista sisämarkkinoista rikkoisi näitä sopimuksia.

Britannian johto, eritoten pääministeri Boris Johnson on elätellyt toiveita, että maa voisi korvata brexitin takia oletettavasti kutistuvaa EU:n kauppaa entistä paremmalla kauppasopimuksella Yhdysvaltain kanssa.

Pelosin ilmoitus on kylmä suihku näille toiveille. Yhdysvaltain kongressi haluaa pitää kiinni Irlantia koskevista sopimuksista. Yhdysvalloissa on myös suuri irlantilaistaustainen väestö, jolle rauhantilan pysyminen vanhassa kotimassa on erityisen tärkeää.

