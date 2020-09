Kohu ilmaismaskien päätymisestä hyvätuloisille sai omantunnon kolkuttamaan, uskoo sote-kuntayhtymä: "Kolahtanut niihin, jotka eivät oikeasti tarvitse"

Hallitus linjasi viime kuussa, että kuntien on hankittava maskit vähävaraisille. Ilmaismaskit aiheuttivat kohun Kymenlaaksossa muutama viikko sitten.

Vähävaraisille tarkoitettujen ilmaisten kasvomaskien jakelu on rauhoittunut Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön Jarno Rämän mukaan kertakäyttöisten maskien kulutus on saatu järkevälle tasolle, eikä maskeja enää haeta jakelupisteistä tolkuttoman paljon.

Ilmaismaskit aiheuttivat muutama viikko kohun, kun Kymsoten havaintojen mukaan vähävaraisille tarkoitettuja maskeja kävi hakemassa myös työssäkäyviä, hyvin toimeentulevia ihmisiä.

Kymsote aloitti maskien jakelun runsaat kolme viikkoa sitten, jolloin esimerkiksi Kotkassa jaettiin yhden päivän aikana kymmeniä tuhansia maskeja.

Lue lisää: 30 000 kasvomaskia jaettiin loppuun muutamassa tunnissa: "Henkilö- ja tulotietoja ei kysellä"

Uutisointi kävi omantunnon päälle

Ilmiö nousi mediassa esille, ja Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä uskookin, että maskien kulutus on saattanut tasoittua osaltaan juuri uutisoinnin takia.

– Luulen, että se on kolahtanut niihin, jotka eivät oikeasti tarvitse ilmaisia maskeja. Alun uutisoinnin jälkeen jakomäärät tippuivat aika kivasti, ja nyt ne ovat ihan maltillisia. Nyt maskit menevät varmasti ihan oikeille ihmisille, Jarno Rämä sanoo.

Sote-kuntayhtymällä ei ole mahdollisuutta kontrolloida sitä, kenelle maskeja jaetaan, koska hakijoilta ei saa kysyä henkilö- tai tulotietoja.

Hallitus antoi elokuussa suosituksen kasvomaskien käytöstä. Samalla hallitus linjasi, että kuntien on hankittava maskit vähävaraisille. Käytännössä maskien jakelu on monessa maakunnassa sote-kuntayhtymän vastuulla. Valtio on luvannut korvata maskien jakamisesta aiheutuneet kulut kunnille.

Maskeilla on ollut kova menekki myös esimerkiksi Jyväskylässä, jossa maskijakelun alussa jaettiin yhdessä päivässä 60 000 maskia. Jyväskylässä maskeja on jaettu esimerkiksi julkisessa liikenteessä käytettäväksi, kahden viikon tarpeisiin kerrallaan.

Kertakäyttömaskit vaihdetaan kankaisiin

Kymsote alkaa jakaa vähävaraisille kankaisia kasvomaskeja kertakäyttöisten sijaan parin viikon sisällä.

Sote-kuntayhtymän tilaamat 50 000 kangasmaskia saapuivat tällä viikolla Saksasta.

Ennen jakelun aloittamista Kymsoten on purettava isot pakkaukset ja jaettava maskit pienempiin pakkauksiin. Tarkoituksena on jakaa kaksi kangasmaskia hakijaa kohden. Hakija saa myös huolto- ja käyttöohjeet maskeille.

Kymsote jakaa kertakäyttöisiä kasvomaskeja siihen saakka, kunnes kangasmaskien jakelu alkaa.

Voit keskustella aiheesta jutun lopussa. Keskustelu sulkeutuu 12.9. kello 23.

Lue lisää:

Ilmaiset kasvomaskit saivat aikaan ryntäyksen – 30 000 kasvomaskia jaettiin loppuun muutamassa tunnissa Kotkassa

Vähävaraisille suunnatut kasvomaskit viedään käsistä – "Ajattelimme niiden riittävän viikoiksi", sanoo suosiosta yllättynyt palvelupäällikkö

Maskisuositus annettiin lähes koko maahan – ei koske lapsia tai niitä, joilla terveydelliset syyt haittaavat maskin käyttöä