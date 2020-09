Matkailuyrittäjä: "Talvikausi voidaan vielä pelastaa" – matkustusrajoitusten helpottaminen saa kiitosta Lapista, vaikka päätös tuli myöhään

Lapin matkailuyrityksissä hallituksen päätös matkustusrajoitusten helpottamisesta otetaan vastaan ristiriitaisin tunnelmin: matkailun avaaminen uusiin maihin pelastaa joulusesongista paljon, mutta pakollisten koronatestien epäillään vähentävän turistimäärää.

Muoniolaisen Harriniva Hotels and Safaris Oy:n toimitusjohtaja Niina Pietikäinen on kiitollinen ratkaisusta. Viestiä Saksan ja Britannian suurimmille matkanjärjestäjille on jo laitettu ja siellä myynti aiotaan avata saman tien.

– Tämä päätös tuli melko myöhässä, mutta en usko että tilanne on menetetty. Talvikausi on vielä mahdollisuus pelastaa. Tavoitteena päästä 70 prosenttiin viime vuodesta, Pietikäinen sanoo.

Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari puolestaan pelkää, että raja-arvon yli menevien maiden asukkaille suunniteltu pakkotesti hankaloittaa matkailua merkittävästi.

– Ymmärrämme lähtömaan testauksen tärkeyden, mutta tuplatestaus lähtö- ja kohdemaassa ja mahdollinen karanteeni tai testipakko kohdemaassa käytännössä estää monen matkailijan joulumatkailun Lappiin, kirjoittaa Kivisaari Visit Levin tiedotteessa.

Voit seurata hallituksen tiedotustilaisuutta matkustusrajoitusten lieventämisestä: Matkustusrajoitukset poistuvat muun muassa Ruotsista, Kyproksesta ja Japanista, uusi malli perustuu myös matkan kestoon– katso hallituksen tiedotustilaisuus juuri nyt

Visit Levin toimitusjohtajan Yrjötapio Kivisaaren mukaan matkailuyrityksissä olisi toivottu matkustusrajoitusten pohjaksi EU-komission esittämää 50 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohti. Hallitus otti tiukemman linjan. Visit Levi

Matkustus auki Ruotsiin ja Saksaan

Hallitus ilmoitti eilen matkustusrajoitusten helpottamisesta niin, että Suomeen voi vapaasti matkustaa maista, joissa koronatartuntoja on todettu alle 25 sataa tuhatta asukasta kohti kahden viime viikon aikana.

Tämä avaa matkailun Suomeen esimerkiksi Ruotsista, Saksasta ja Puolasta, mutta tällä hetkellä esimerkiksi Britannia ei tätä ehtoa täytä. Brittituristit ovat aasialaisten matkailijoiden lisäksi Lapin matkailulle erityisen tärkeä asiakasryhmä varsinkin joulusesonkina.

Suomi pyrkii kuitenkin luomaan mallin, jossa myös raja-arvon ylittävistä maista voisi matkustaa Suomeen. Tämä edellyttäisi negatiivista koronatestitulosta ennen matkustamista. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kutsui mallia “testaa ja tule” -malliksi.

– Jäykästä rajarajoituksesta siirrytään kohti mallia, jossa raja-arvon ylittävistä maista edellytetään pakollinen, ennakollinen negatiivinen testitulos Suomeen tultaessa, Harakka kertoi illalla.

Lue lisää: Hallituksen neuvottelu matkustusrajoituksista päättyi, Suomi nostaa raja-arvoa 25:een – Lintilä: ”Pystymme avamaan matkailulle talvisesongin”

Ennakoivat pakkotestit saavat kritiikkiä

Lapin matkailuyritykset ovat kritisoineet pakolliseen testaamiseen perustuvaa mallia.

Harriniva Hotels and Safaris Oy:n toimitusjohtaja Niina Pietikäinen toivoo lisätietoja testausjärjestelyistä. Hän muistuttaa, että testauskäytännöissä on eroja maittain, eikä oireettomana useinkaan pääse testiin julkisessa terveydenhuollossa.

– Testauskysymys tulee olemaan nyt kriittinen. Esimerkiksi Belgiassa ei pääse testiin oireettomana, sanoo Pietikäinen.

Visit Levin toimitusjohtajan Yrjötapio Kivisaaren mukaan pakkotestaus voi käytännössä nostaa matkan hintaa useilla sadoilla euroilla, jos testin joutuu teettämään yksityisellä terveysasemalla. Tavallisille perhematkailijoille se on iso raha, Kivisaari sanoo.

– Terveysturvallinen matkailu on meille ensisijainen tavoite. Kansainväliset lomailijat voidaan kuitenkin viedä meiltä liian rajoittavalla päätöksellä.

Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan ilmenevyysrajan nostaminen 25 tartuntaan sataa tuhatta asukasta kohti lisää riskiä koronan leviämiselle, mutta riski on hallittavissa. Broas korostaa testauskapasiteetin nostamista.

– Jotta joulukuussa ollaan iskussa, meidän pitää aloittaa valmistelevat työt heti, Broas sanoo.

Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea laitteista ja materiaaleista, joista on pulaa koko Euroopassa.

