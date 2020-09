Matkustusrajoitukset poistuvat muun muassa Ruotsista, Kyproksesta ja Japanista, uusi malli perustuu myös testiin ja matkan kestoon – katso hallituksen tiedotustilaisuus juuri nyt

Koronapandemian takia tehtyjä matkustusrajoituksia löyhennetään. Hallitus pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta rajoitusten muutoksista.

Maahantulon rajoitukset poistuvat Islannista, Ruotsista, Kyproksesta Puolasta, Norjasta ja Saksasta ensi viikon lauantaista alkaen, kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tilaisuudessa.

Rajoitukset poistuvat myös Australian, Kanadan, Japanin asukkailta, jotka tulevat Suomeen kotimaistaan. Rajoituksia on siis poistunut sekä EU- ja Schengen-maiden sekä EU:n ulkopuolisten, niin sanottujen kolmansien maiden ja Suomen väliltä.

Muutokset perustuvat maiden tartuntamääriin: uusi raja-arvo on 25 koronatartuntatapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana. Tähän asti raja on tähän asti ollut 8–10 tartuntatapausta.

Siten maahantuloa rajoitetaan Italiasta ja Unkarista.

Matkan kesto ja testaus vaikuttavat karanteeniin

Nämä muutokset matkustusrajoituksiin tulevat voimaan 19. syyskuuta ja jatkuvat 22. marraskuuta asti.

Kokonaisuudessaan uusissa rajoituksissa on kolme vaihetta.

Siirtymävaiheessa eli 1. lokakuuta – 22. marraskuuta karanteenia ei tarvita, tai se lyhenee, raja-arvot ylittävästäkään maasta matkustavalle, mikäli matka on kestänyt alle 72 tuntia – tai matkustajalla on negatiivinen koronatestitulos.

– Matkustajan kannalta muutos edelliseen on se, että korkeamman ilmaantuvuuden maasta tuleva voi lyhentää 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia testauksen avulla. Tämän lisäksi tartuntatautilääkärit ovat paikalla rajanylityspaikalla tekemässä tarvittaessa ratkaisuja karanteeneista, Ohisalo kertoi.

Siirtymäkauden aikana tartuntatilannetta tarkkaillaan viikoittain, kun tarkastelu on nyt tehty kahden viikon välein. Jos raja-arvot nousevat yli 25, sisärajavalvonta palautetaan kyseisten maiden välille.

Tähän poikkeuksena on kuitenkin työmatkaliikenne Suomen sekä Viron ja Ruotsin välillä. Työmatkaliikenne näiden maiden välillä tulee Ohisalon mukaan olemaan lokakuun 1. päivästä alkaen mahdollista ilman koronatestitodistusta ja omaehtoista karanteenia siinäkin tapauksessa, että tautitilanne pahenisi.

Hallitus pitää tiedotustilaisuuden uusista matkustusrajoituksista kello 11.

Voit seurata tiedotustilaisuutta klikkaamalla yllä olevaa videota.

Ylen erikoislähetystä voit seurata myös TV1:stä ja Areenasta klo 10.50 alkaen.

Ohisalon lisäksi tiedotustilaisuudessa ovat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Ylen erikoislähetyksessä ratkaisun vaikutuksista keskustelevat Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sekä sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola.

Lähetyksen juontaa Ylen erikoistoimittaja Ari Hakahuhta.

Perjantain tiedotustilaisuudessa paikalla ovat myös sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja yksikön päällikkö Tuomas Laosmaa Rajavartiolaitoksesta sekä etäyhteydellä strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Matkustusrajoitukset höllenevät

Näin ollen matkustaminen Suomeen sallitaan Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Puolasta, Bulgariasta, Slovakiasta, Kyproksesta ja Liechtensteinista.

Tähän asti Suomeen on voinut matkustaa ilman karanteenia Virosta, Latviasta, Liettuasta, Unkarista, Italiasta, Slovakiasta ja Liechtensteinista.

EU:n ulkopuolisista maista matkustus sallitaan seuraavista maista: Vatikaani, Kypros, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Uruguay, Australia Georgia, Etel-Korea, Japani, Ruanda, ja Tunisia.

Ruotsin ja Viron tilanne on ollut haasteellinen, sillä Ruotsissa tartuntojen määrä on nyt aivan 25:n alapuolella, ja Virossa määrä on käynyt sen yläpuolellakin.

Sisäministeri Ohisalo kertoi illalla hallituksen neuvottelujen päätteeksi, että uudet rajoitukset tulevat voimaan ensi viikon lauantaina eli 19. syyskuuta.

