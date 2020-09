Oikeus tyrmäsi Trumpin väestönlaskenta-aloitteen – "Täysin lainvastainen"

Yhdysvaltain liittovaltion kolmihenkinen tutkimuskomitea on hylännyt presidentti Donald Trumpin heinäkuussa tekemän aloitteen maan väestönlaskennan muuttamiseksi. Komitean mukaan aloite oli niin selvästi lain- ja perustuslain vastainen, ettei sitä viedä oikeuden käsiteltäväksi.

Trumpin esitys koski jokaisessa osavaltiossa tehtävää väestönlaskenta, joka määrittelee, kuinka monta edustajaa osavaltio saa kongressin edustajainhuoneeseen.

Trump esitti, että väestönlaskennassa ei otettaisi huomioon maassa laittomasti olevia henkilöitä, joita Yhdysvalloissa on miljoonia.

Tuomarit totesivat, että presidentin esitys rikkoo maan perustuslain 14. lisäystä, joka vaatii, että väestönlaskennassa, joka määrittelee edustajainhuoneen edustajien jakautumisen, on otettava huomioon kaikki osavaltiossa oleskelevat henkilöt.

Lisäksi esitys rikkoi liittovaltion lakia, joka edellyttää, että väestönlaskentaa valvova kauppaministeriö liittää loppuraporttiinsa vain väestönlaskennassa saadut tiedot.

Kantoja puolesta ja vastaan

Trumpin aloite herätti Yhdysvalloissa paljon keskustelua. Yhteensä 38 osavaltiota, kaupunkia ja piirikuntaa, sekä monet maahanmuuttajia avustavat järjestöt tekivät esityksestä valituksen.

Politiikan asiantuntijat arvelivat, että koska Trumpin esityksellä ei alkujaankaan ollut läpimenon mahdollisuuksia, se oli todennäköisesti suunnattu vain hänen omille, maahanmuuttoa vastustaville kannattajilleen.

Trumpin lakimiehet perustelivat esitystä sillä, että presidentillä on laaja päätösvalta siihen, ketkä väestönlaskentaan hyväksytään. Valkoisen talon mukaan presidentillä oli muun muassa oikeus päättää, että mukana voisivat olla vain "vakituiset asukkaat".

Jos Trump olisi saanut tahtonsa läpi, eräät runsaasti laittomia maahanmuuttajia asuttavat osavaltiot, kuten Kalifornia, Texas ja New Jersey olisivat menettäneet edustajanpaikkoja, jotka olisi jyvitetty muille.

Nykyisin voimassa oleva laki edustajainhuoneen paikkojen jakautumisesta on vuodelta 1790. Tuolloin väestönlaskennassa otettiin huomioon kaikki osavaltiossa oleskelleet lukuunottamatta orjia sekä "intiaaneja, jotka eivät maksa veroja", kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Orjat saivat kansalaisoikeudet vuonna 1866 ja alkuperäiskansat 1924, mutta alkuperäisasukkaat alettiin huomioda väestönlaskennoissa jo vuodesta 1900 alkaen.

