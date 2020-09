Ruotsista pääsee taas itänaapuriin – Ruotsalaiset ilahtuivat Suomeen matkustamisen helpottumisesta

Sukulaisia, ystäviä ja työpaikkoja sekä kauppa- ja yritystoimintaa on paljon molemmilla puolilla rajaa.

Suomen päätös avata matkailua ensi viikolla muun muassa ruotsalaisille ilahduttaa länsinaapurissa.

Kirjeenvaihtajamme Kirsi Heikel kertoo Tukholmasta, että Ruotsissa iloitaan uudesta koronatilannelinjauksesta.

– Kyseessä on iso ja iloinen asia. Myös Ruotsissa kaivataan suomalaisia matkailijoita. Drottninggatan on tavallista hiljaisempi. Tavallisesti katukuvassa on paljon suomalaisia.

Heikelin mukaan tämän vuoden aikana on ennättänyt kertyä patoutunuttakin matkustuspainetta.

– Täällä on opiskelijoita, sukulaisia, yrityksiä. Suomi on Ruotsin toiseksi tärkein vientimaa.

Varustamot ilahtuneita

Ruotsalaisten tiedotusvälineiden ensi kommenteissa kuultaa helpotus.

Useiden lehtien lainaama uutistoimisto TT nostaa esille varustamoiden tilanteen. (siirryt toiseen palveluun)

– Olemme odottaneet päätöstä maaliskuusta saakka. Tämä on ennennäkemättömän iloinen uutinen, sanoo viestintäjohtaja Erika Janson Tallink Siljalta. Risteilyliikenne on ollut poikki Tukholman ja Helsingin välillä.

Ruotsissa toivotaan Pohjoismailta yhteistä strategiaa

Ruotsissa peräänkuulutetaan myös pohjoismaisen yhteistyön lujittamista.

Dagens Nyheter -lehti (siirryt toiseen palveluun) on haastatellut Pohjoismaista vastaavaa ulkomaankauppaministeriä Anna Hallbergia. Hallberg on huolisssaan Pohjoismaiden erilaisista linjauksista koronan kukistamiseksi. Hallbergin mukaan virusta vastaan voidaan taistella ja rajat avata turvallisesti samaan aikaan.

Esimerkiksi Tanska on vuoroin sulkenut, vuoroin avannut rajat esimerkiksi osalle tiettyjen Ruotsin alueiden asukkaista. Suomen ja Ruotsin välillä on ollut poikkeusjärjestelyjä muun muassa Tornion ja Haaparannan kaksoiskaupunkien välillä. Ruotsi on pitänyt rajat auki koko ajan.

– Olen yllättynyt. Joskus muista maista on tullut informaatiota niin sanotusti minuuttia vaille kaksitoista. Olisin odottanut enemmän vuoropuhelua vakavassa tilanteessa, sanoo Pohjola-ministerin virkaa vuoden hoitanut Hallberg.

Hän vertaa koronaa maratoniin. Rajoja ei voi avata ja sulkea joka toinen viikko. Se haittaa ihmisten ja yritysten elämää.

