Raikas aamu-usva ja ruskan väripaletti innostavat valokuvaamaan – ammattilaisen vinkit onnistuneisiin ruskakuviin

Seitsemän aikaan aamulla Inarin Pasasjärvi on täysin usvan peitossa. Tavallisesti järven itäpuolelta avartuisi maisema Hammastunturin suuntaan ja rantoja kehystäisi koivikot ja mäntymetsä.

Valokuvaaja Terhi Tuovinen kahloo hiljalleen järven rannassa. Usvan keskeltä heräilee myös joutsenpari, jonka Tuovinen ikuistaa kameraansa.

Viime päivinä pohjoisen ruska on suorastaan räjähtänyt näkyviin. Syksyisin Tuovisen herätyskello nostaa valokuvaajan aamuvarhain jalkeille. Silloin syntyvät ne parhaimmat otokset.

– Meillä on täällä niin hienot maisemat ja kun ne vielä värjäytyvät ruskan väreihin, niin onhan se uskomattoman kaunista. Nyt, kun luonto valmistautuu talveen, niin valo ja tunnelma ovat ihan erityisiä, kuvailee Tuovinen.

Valokuvaaja Terhi Tuovinen on kotoisin Ivalosta ja asuu tällä hetkellä Muoniossa. Molemmilla paikkakunnilla Tuovinen suuntaa usein erämaahan ja kamera kulkee hänellä luonnollisesti aina mukana.

Valokuvaajalle syksy on kaikin puolin erityistä aikaa.

– Raikasta aamu-usvaa, illalla värikkäitä auringonlaskuja. Eläimiä voi bongata, kun ne ovat valmistautumassa talveen. Yksityiskohtia löytyy paljon luonnosta. Syksy on hyvää aikaa kuvata myös revontulia ja tähtiä, kertoo Tuovinen.

Terhi Tuovisen vinkkejä ruskakuviin: Haasta luovuutesi! Lähde aikaisin aamulla liikkeelle Etsi erilaisia yksityiskohtia Käytä rohkeasti värejä Kuvaa maantasalta

Täydellä vatsalla, lämpimissä vaatteissa ja kokeilun halulla pärjää kuvausretkellä

Havulehtien kultaiset sävyt sekä maaruska saavat ihmiset liikkumaan enemmän luonnossa.

Oli sitten liikenteessä kunnon kamerakalustolla tai puhelimen kanssa, on valokuvaajalle kaikista tärkeintä mukava olo. Terhi Tuovinen neuvoo asettamaan herätyskellon soimaan hieman tavallista aiemmin. Kuvausretkellä on kuitenkin kaikkein tärkeintä, että itsellä on mukava olla. Vatsa ei kurni, eivätkä vaatteet kastu hankalimmissakaan olosuhteissa.

Pasasjärveltä avautuu maisemat Hammastunturin erämaahan. Sara Wesslin / Yle

Jos vielä on mieli päästä tallentamaan syksyn ruskaa, kannattaa jo hieman myös kiirehtiä, ennen kuin tuuli ehtii puhaltamaan ruskan puista talven tieltä.

Tuovinen kannustaa myös heittäytymään kameran kanssa makuulle.

– Sitä omaa luovuutta kannattaa haastaa ja etsiä eri yksityiskohtia. Ja käyttää värejä luovasti hyväkseen. Esimerkiksi voi mennä ihan tuonne matalalle ottamaan kuvia ja koittaa saada maaruskan värejä siihen kuvan etualalle, vinkkaa Tuovinen.