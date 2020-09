Matkayhtiöissä seurataan hetki hetkeltä palautuuko turistien virta – Finnair ja laivayhtiöt valmistautuvat lisäämään tarjontaa, mutta mikään ei ole nyt varmaa

Hallituksen päätös löyhentää matkustusrajoituksia ilahduttaa lentoyhtiö Finnairin sekä laivayhtiöiden johtoa.

Maahantulon rajoitukset poistuvat Islannista, Ruotsista, Kyproksesta Puolasta, Norjasta ja Saksasta ensi viikon lauantaista alkaen.

– Tämä on ensimmäinen hyvä askel vastuullisen avautumisen suuntaan. Tämä on enemmän linjassa muiden Eu-maiden kanssa ja antaa matkailulle sekä Finnairille tasaisemman pelikentän suhteessa eurooppalaisiin kilpailijoihin, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Matkustamisen kasvuun ollaan valmiita reagoimaan nopeasti.

– Seuraamme kysynnän kehittymistä nyt hyvin tarkasti päivä- ja tuntitasolla ja ollaan valmiita lisämään lentoja hyvin lyhyellä varoajalla jos kysyntää on, Manner sanoo.

Myös laivayhtiöissä ollaan toiveikkaita, vaikka mitään ryntäystä ei odoteta.

Tallink Siljan reiteillä Helsingin, Tallinnan ja Riian välillä matkustajia on ollut vähän. Ongelmallisin on ollut reitti Turusta Tukholmaan Ruotsin matkustusrajoitusten takia.

– Kuulostaa erittäin positiiviselta. Matkailu on ollut todella heikossa tilanteessa varsinkin viime viikot, kun hallitus ei ole suositellut matkustamista. Toivon, että tämä on samalla viesti kansalaisille, että matkustaminen on turvallista ja sallittua syistä riippumatta, sanoo Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja Margus Schults.

Ryntäystä laivoille edes Ruotsista Suomeen ei kuitenkaan uskalleta veikata.

– Tämä on miljoonan dollarin kysymys. Verrattuna lentoliikenteeseen uskon, että lähimatkustus palaa nopeammin, mutta en halua olla liian optimistinen. Tämä ei räjähdä vaan kehittyy pikkuhiljaa, Schults arvioi.

Ryntäystä ei heti odoteta

Myös Helsinki-Tallinna väliä kahdella laivalla liikennöivässä Eckerö Linessä ollaan toiveikkaita.

– Ihmiset voivat ajatella nyt positiivisemmin syys- ja joululoman aikaa. Uskalletaan ehkä suunnitella niihin jotakin. Mitään ryntäystä en odota, mutta toivottavasti tämä antaa viestin että matkustaminen näihin tiettyihin maihin on turvallista ja mahdollista, sanoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen.

Viking Linessä kiitellään etenkin sitä, että nyt myös matkustaminen Ruotsista lisääntyy.

– Uskon, että kun avaamme Ruotsin myyntiä, niin siinä tulee aika nopealla tahdilla tietty määrä lisää matkustajia. Normaaleihin lukuihin pääsy menee kuitenkin ensi kesään, ennustaa Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Matkustusrajoitusten takia yhtiö ei ole markkinoinut risteilyjä ruotsalaisille.

– Kyllä kestää vielä vähän aikaa ennenkuin Helsinki-Tukholma väli voidaan avata. Katsomme miten markkinat kehittyvät. Etunenässä on Turku-Tukholma liikenteen palautuminen, sanoo Hanses.

Laivayhtiöiden johdossa moitittiin hallitusta lähinnä siitä, että kesällä virinnyt matkustusinto lopahti elokuussa osin hallituksen puheiden takia.

– Näimme aika hyvää kehitystä heinäkuussa joka sitten tehokkaasti mitäitöitiin elokuussa kun varoitettiin matkustamisesta ja viranomaisilta tuli erisuuntaisia lausuntoja, Hanses sanoo.

