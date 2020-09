Kaksi äärioikeistolaista miestä vangittu epäiltynä vaalipäällikkö Pekka Katajan murhan yrityksestä – Kataja esti toisen ehdokkuuden vaaleissa

Kaksi epäiltyä on vangittu. Toisella epäillyllä ollut riitaa Pekka Katajan kanssa.

Keski-Suomen käräjäoikeus on vanginnut vuonna 1976 syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä Jämsässä 17. heinäkuuta.

Vuonna 1976 syntynyt epäilty on Ylen tietojen mukaan kuulunut äärioikeistoryhmä Soldiers of Odinin johtajistoon, ja hänellä on kontakteja myös uusnatsijärjestö PVL:ään.

Aiemmin samassa jutussa on vangittu vuonna 1981 syntynyt mies todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä. Kyseinen mies on niin ikään äärioikeistolainen toimija.

Pekka Kataja oli mukana estämässä miehen asettumista ehdolle viime eduskuntavaaleissa. Päätöksen asiassa teki perussuomalaisten Keski-Suomen piiri.

Sittemmin mies on erotettu perussuomalaisen puolueen jäsenyydestä.

Ylen tietojen mukaan kyseiset henkilöt ovat olleet poliisin kiinnostuksen kohteena jo tutkinnan alkuvaiheesta saakka.

Keskusrikospoliisi pyytää yleisöltä yhä mahdollisia havaintoja jutun selvittämiseksi.

Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsänkoskella 17. heinäkuuta yhdeksän ja kymmenen välillä aamulla.

Vihjeet voi soittaa numeroon 0295 418 622 tai lähettää sähköpostiin rikosvihje.krp@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

