Käteisautomaatteja on alettu taas käyttää kevään notkahduksen jälkeen, mutta ei lainkaan samaan tahtiin kuin ennen koronavirusta

Käteisnostojen määrä on ollut lasku-uralla jo pitkään. Etenkin iäkkäiden keskuudessa käteinen on silti edelleen suosittu maksuväline. Jouni Immonen / Yle

Käteisen käytön vähentyminen maksuvälineenä koki keväällä suoranaisen romahduksen. Se myös näkyi suoraan rahan nostoissa automaateista.

– Karkeasti voidaan sanoa, että [nostojen määrä] laski noin 50 prosenttia, mutta kesän myötä palattiin takaisin yllättävän paljon, jopa lähes normaaliin. Edelleen volyymit ovat alle virusepidemiaa edeltävän tason, Otto-automaatteja hallinnoivan Automatian toimitusjohtaja Marko Vilo kertoo.

Automatian omistus on parhaillaan vaihtumassa. OP, Nordea ja Danske Bank ovat myyneet yhtiön ruotsalaiselle Loomis-arvokuljetusyhtiölle. Loomis on listattu Tukholman pörssiin. Helmikuussa tehty kauppa odottaa vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Käteistä on tarjolla myös kilpailevissa Nosto-automaateissa, joiden toimintaa Suomessa pyörittää Nokas CMS Oy. Se on osa Nokas-konsernia, jonka pääkonttori on Norjassa.

Myös Nosto-automaateilla koettiin keväällä raju käytön pudotus. Kesällä tilanne koheni, joskaan ei toivotun paljon.

– Kesä meni viime kesään verrattuna noin viidenneksen alavireessä, Nokas CMS:n toimitusjohtaja Risto Lepo tiivistää.

Kesän kasvu oli yllätys

Nostojen lisääntyminen kesällä oli yhtiöille pienoinen yllätys semminkin, kun automaatteja eivät olleet käyttämässä keskieurooppalaiset turistit. Käteinen kun on monessa Euroopan maassa yleisin maksuväline edelleen, ja sitä halutaan käyttää myös ulkomaan matkoilla.

Suomessa automaattien käytön lisääntyminen luetaan ahkeran kotimaan matkailun ansioksi ainakin osaksi.

Kevään pudotus käteisnostoissa oli kuitenkin niin iso, että automaattiyhtiöissä ei uskota enää palattavan nostojen määrässä virusepidemiaa edeltävälle tasolle.

Automaatteja ei karsita

Automaattien määrä luvataan pitää kuitenkin ennallaan – ainakin toistaiseksi.

– Covid19-epidemia ei ole se aika, jolloin yhtiössä mietimme [automaatti]verkoston supistamista. Sitä mietitään pitkäjänteisesti ja siinä otetaan huomioon käteisen kysyntätrendi, joka on viime vuosina laskenut merkittävästi, Automatian Marko Vilo sanoo.

Käteisnostojen notkahdus ”jarruttaa jonkin verran” Nokas CMS:n investointisuunnitelmia, mutta mitään automaattiverkoston karsimista ei ole suunnitelmissa.

Marko Vilon mainitsema ”käteisen kysyntätrendi” on ollut Suomessa jo pitkään selkeässä laskussa. Muutaman viime vuoden aikana käteisnostojen euromäärä on pienentynyt reilun neljänneksen.

Samuli Huttunen / Yle

Edelleen käteistä nostetaan kuitenkin vuosittain noin kymmenen miljardia euroa. Koronaviruksen aiheuttaman käteisvieroksunnan takia tämän vuoden nostojen kokonaissumma lienee jäämässä selvästi alle kymmenen miljardin rajan.

Huoltoseisokista iso nostopiikki

Käteisen käytön vähentymisestä huolimatta toimitusjohtaja Risto Lepo huomauttaa, että käteinen pitäisi nähdä myös osana sekä yksilön että koko maan huoltovarmuutta.

Tästä saatiin muistutus viikon 36 lopussa, kun OP:n ja Nordean yhtäaikainen ja erittäin laaja huoltoseisokki pysäytti kummankin pankin digitaaliset palvelut lähes kokonaan.

– Tuon viikonlopun aikana [Nosto-automaateilla] tuli tämän vuoden päivittäisten tapahtumamäärien ennätys, Lepo kertoo.

Automatian Marko Vilo kertoo, että myös Otto-automaattien käyttö kasvoi samana viikonloppuna useita kymmeniä prosentteja.

Sekä Vilo että Lepo ovatkin vähän pahoillaan siitä, että kaupan puolelta on melko voimakkaasti kehotettu välttämään käteisen käyttöä ostosten maksamisessa virusepidemian aikana.

Suoraan kauppiaita ei haluta arvostella, mutta kumpikin korostaa, että tutkimuksissa setelien käyttö on todettu turvalliseksi. Aiheesta on artikkeli (siirryt toiseen palveluun) muun muassa Suomen Pankin sivuilla.

