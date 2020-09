12 uutta tartuntaa, karanteenissa jo 300 henkilöä – Päijät-Hämeen koronatilanne pahenee yhä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on todettu 12 uutta koronatartuntaa. Hyvinvointiyhtymän mukaan käynnissä on mittava tartunnanjäljitysoperaatio ja viikon aikana karanteeniin on määrätty yli 300 päijäthämäläistä.

Suurin osa nyt todetuista tartunnoista liittyy parin viikon takaiseen ravintola-altistuksen aiheuttaneeseen tartuntaketjuun. Hyvinvointiyhtymä toivoo väestön noudattavan nyt erityisen huolellisesti koronatorjunnasta annettuja ohjeita. Suositus kasvomaskin käytöstä on tällä hetkellä voimassa Päijät-Hämeen alueella.

Viimeisen kahden viikon aikana Päijät-Hämeessä on varmistettu 40 koronatartuntaa. Epidemian alusta alkaen tartuntoja on todettu yhteensä 172. Tällä hetkellä koronan takia on sairaalahoidossa kaksi potilasta, joista toinen on tehohoidossa.

