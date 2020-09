"Tervetuloa ruotsalaiset Suomeen!" – matkustusrajoitusten höllentäminen sai Kauppatorilla lähinnä kiitosta

Koronapandemian takia tehtyjä matkustusrajoituksia löysätään Suomen sekä Islannin, Norjan, Puolan, Ruotsin, Saksan ja Kyproksen väliltä ensi viikon lauantaista alkaen.

Helsingin kauppatorilla on perjantai-iltapäivänä melko autiota. Turistikesä 2020 meni torimyyjiltä pitkälti sivu suun, mutta pian risteilyturistit voivat palata taas katukuvaan.

Suurin osa Kauppatorilla kohtaamistamme ihmisistä pitää matkustusrajoitusten höllentämistä hyvänä asiana elinkeinoelämän kannalta, mutta itse he eivät aio lähteä risteilylle ensimmäisten joukossa.

Espoolainen Matilda Byholm kertoo peruneensa koronan takia pari ulkomaanmatkaa. Hän kävi kyllä poikaystävänsä kanssa kesällä Lapissa.

– Tuskin itse ainakaan olen lähdössä risteilylle. Kaikki toimivat oman harkinnan mukaan, Byholm sanoo.

Mika Grönblad istuu torikahvilla lehteä lukien. Hän hylkäsi koronan takia toistaiseksi kaukomatkahaaveet, mutta on kesällä pistäytynyt Riiassa, Tallinnassa ja Maarianhaminassa. Hän pitää matkailun vapautumista hyvänä asiana.

Mika Grönblad pitää rajoitusten höllentämistä hyvänä asiana ja olisi itsekin valmis matkustamaan. Saara Hirvonen / Yle

– Ei taloutta voi koronan takia sulkea kokonaan, mehän ollaan muuten täysin kusessa. Toivon mukaan risteilyt nyt tuovat lisää väkeä tänne Kauppatorillekin, Grönblad sanoo.

Puukkoja, kuksia ja muita matkamuistoja torilla myyvä Tapio Penttilä on menettänyt koronan vuoksi suuren osan vuoden liikevaihdostaan. Myyntitappioista huolimatta hän ei ota suoraa kantaa matkustusrajoituksiin.

– Asialla on puolensa. Uskon, että ihmiset vielä pelkäävät matkustamista. Ja kyllähän se lisää riskejä, Tapio Penttilä sanoo.

Hänen asiakkaissaan ei risteilyturisteja ole ollut tänä kesänä ollenkaan. Penttilän torikojulla kulkee ihan satunnaisia turisteja. Lähinnä sellaisia, jotka ovat käymässä Suomenlinnassa.

– Monesti puhutaan vain Lapin matkailuyrittäjien tappioista ja unohdetaan, kuinka paljon tämä koskettaa Helsingin kantakaupunkia, hän sanoo.

Kuksat ja puukot eivät käy kaupaksi, kun torilla on autiota. Saara Hirvonen / Yle

Matkustusrajoitukset eivät ole vaikuttaneet Tuomo Pesosen elämään lainkaan. Hän kun pysyttelee kesällä muutenkin kotimaassa. Rajoitusten höllentämistä hän kuitenkin kannattaa.

Tuomo Pesonen viettää kesänsä mieluiten kotimaassa – oli matkustusrajoituksia eli ei. Saara Hirvonen / Yle

– On olemassa tietyt riskit, mutta on pääasia on, että elämä normalisoituu, ihmiset liikkuu ja tapaa toisiaan. Toistaiseksi minulla itselläni ei ole mitään erityistä syytä mennä risteilylle, sanoo Pesonen.

Myös helsinkiläinen Anu Tirkkonen aikoo vielä jättää risteilyt väliin.

Anu Tirkkonen ei aio vielä matkustaa Ruotsiin, vaikka sukulaisia olisikin kiva päästä näkemään. Saara Hirvonen / Yle

– Itse en aio nyt lähteä, vaikka sukulaisia Ruotsissa olisikin kiva nähdä. Elinkeinoelämän kannalta on hyvä asia, että lauttaliikenne palaa. Ruotsin tartuntamäärien väheneminen myös puoltaa päätöstä. Tervetuloa ruotsalaiset Suomeen ja suomalaiset Ruotsiin, mutta ollaan varovaisia silti, Tirkkonen sanoo.

Risteilyliikenteelle löytyy myös ehdoton vastustaja. Mäntsäläinen Tuija Koposen mielestä päätös purkaa matkustusrajoituksia on väärä.

Tuija Koposen mielestä päätös höllentää matkustusrajoituksia on väärä. Saara Hirvonen / Yle

– Risteilyvieraat tuovat tautia lisää tänne. Se on selvä peli, että en itse lähde Ruotsin risteilylle, hän sanoo.

Arina Lebedeva myy torilla itse maalaamiaan kelloja. Hän on tuntenut turistikadon lompakossaan.

Arina Lebedeva maalaa matkamuistokelloja torikojussaan. Saara Hirvonen / Yle

– Torimyyjälle on tosi iso ilo, jos on enemmän ihmisiä, Lebedeva sanoo.

Mitä mieltä sinä olet matkailurajoitusten lievennyksistä? Voit keskustella aiheesta 12.9. klo 23:een asti.

Lue myös:

Matkustusrajoitukset poistuvat muun muassa Ruotsista, Kyprokselta ja Japanista, uusi malli perustuu testaamiseen ja matkan kestoon – Yle seurasi hallituksen tiedotustilaisuutta

Näistä maista matkailu avautuu ensi viikolla – päivittyvä grafiikka kertoo Euroopan tautitilanteesta ajankohtaisesti