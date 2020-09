Yle Siperiassa: Vaaleihin valmistautuva Tomsk oli näyttämönä Navalnyin myrkytykselle –”Aluksi koko kaupunki tuntui puhuvan vain Navalnyista”

Kysyimme Tomskin asukkailta, mitä he ajattelevat oppositiojohtajan myrkytyksestä. Kaikki eivät usko myrkytykseen.

TOMSK Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi oli palaamassa Moskovaan Siperian Tomskista, kun hän sai lentokoneessa rajuja myrkytysoireita.

Navalnyia hoidettiin ensin Omskissa ja sitten hänet siirrettiin omaisten tahdosta berliiniläiseen sairaalaan. Saksalaisasiantuntijoiden mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin näkyvin kriitikko myrkytettiin Novitšok-hermomyrkyllä.

Lue tästä lyhyesti, mistä Navalnyin myrkytystapauksessa on kyse.

Samuli Huttunen / Yle

Korruptiotutkimuksistaan tunnettu Navalnyi oli kuvaamassa Tomskissa uutta videotaan (siirryt toiseen palveluun). Hän väittää, että valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kaupunginvaltuutetut pyörittävät Tomskissa korruptioverkostoa käyttäen hyväkseen kaupungin sähkö-, vesi- ja muita kunnallispalveluita.

Navalnyi tapasi Siperiassa myös tukijoitaan, jotka kampanjoivat tänään sunnuntaina pidettävissä aluevaaleissa presidentin puoluetta vastaan.

Yle tapasi Tomskin asukkaita ja kysyi heidän tuntemuksistaan koko maailmaa kuohuttavasta tapauksesta. Osa haastateltavista kieltäytyi kertomasta sukunimeään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Navalnyin paikallistoimiston koordinaattori Ksenija Fadejeva sanoo, että Navalnyin myrkyttäminen vain lisää taistelutahtoa presidentin tukipuolueen kukistamiseksi. Grigori Vorobjov / Yle

Ksenija Fadejeva, Navalnyin Tomskin-toimiston koordinaattori ja kaupunginvaltuustovaalien ehdokas

”Olimme tietysti šokissa. Näin Aleksein edellisenä iltana. Hän oli erinomaisessa kunnossa, eikä valittanut mitään terveydestään.

Se oli murhayritys. Navalnyi ärsyttää tutkimuksillaan monia virkamiehiä, mutta olen täysin varma siitä, ettei teon takana ole kukaan tomskilainen vaikuttaja, vaan isku on Putinin siunaama.

Tekijät laskelmoivat niin, ettei Aleksei selviäisi hengissä Moskovaan saakka. Lento kestää neljä tuntia. Onneksi pilotit päätyivät ainoaan oikeaan ratkaisuun ja tekivät hätälaskun Omskiin. Myös omskilaiset ambulanssityöntekijät ja rivilääkärit toimivat oikein, kun he antoivat hänelle vastalääkettä.

Uskon, että heidän toimintansa vuoksi Aleksei on yhä elossa.

Tomsk on yksin Siperian vanhimmista kaupungeista ja on kuuluisa sen vanhoista puutaloistaan. Grigori Vorobjov / Yle

Täällä Tomskissa näkee hyvin sen, kuinka järjestysvalta ei aloita tapauksesta rikostutkintaa. Jos kerran Navalnyi myrkytettiin kemiallisella aseella, niin puoli kaupunkia tulisi eristää kuten Salisburyssa, jossa (venäläinen sotilastiedustelu-upseeri Sergei) Skripal myrkytettiin Novitšok-hermomyrkyllä.

Minut on kutsuttu kerran kuultavaksi tapauksesta, mutta asialla olivat liikennepoliisit. Kaikki kunnia heille, mutta yleensä liikennepoliisit tutkivat esimerkiksi junassa tapahtunutta varkautta, eivätkä murhayritystä yhteiskunnallista toimijaa vastaan. Mitään varsinaista rikostutkimusta ei ole vieläkään aloitettu.

Kadunvarsikyltissä ja linja-auton kyljessä mainostetaan valtapuolue Yhtenäistä Venäjää. Tomskin kaupunginvaltuustossa presidentin puolueen edustajilla on ollut murskaenemmistö. Grigori Vorobjov / Yle

Tapahtuman jälkeen tukijoukkoomme on tullut lisää vapaaehtoisia. Kadulla kampanjoidessamme ihmiset ovat tulleet kyselemään Navalnyin terveydestä. Olemme tietysti huolissamme, mutta emme voi keskeyttää vaalityötä.”

Journalistiikkaa opiskeleva Jelizaveta Puškarjova kertoo, että moni Tomskin valtionyliopistossa kannattaa Navalnyia ja hänen esittelemäänsä "älykkään äänestyksen" vaalitaktiikkaa. Grigori Vorobjov / Yle

Opiskelijoita Tomskin valtionyliopiston edessä. Videopalvelu Youtubessa ja somessa aktiivisesti toimiva Navalnyi tunnetaan etenkin nuorten venäläisten keskuudessa:

Jelizaveta Puškarjova, journalistiikan opiskelija

”Haluaisin uskoa parhaaseen, mutta kyse on ilmeisesti myrkytyksestä. Kaikkea ei ole vielä todistettu, eikä Venäjän media tee asiasta suurta numeroa. Kallistun silti uskomaan saksalaislääkäreiden tietoihin myrkytyksestä.

Asiasta puhutaan täällä paljon ja mielipiteet eroavat täysin toisistaan. Vanhemmat sukupolvet puhuvat useimmiten, että kyse on jostain PR-kampanjasta ja huomion kiinnittämisestä vaaleihin. Nuoremmat taas ovat täysin varmoja, että se oli myrkytys.

Navalnyin tukijat ovat epäilleet , että oppositiojohtaja saatettiin myrkyttää teellä Tomskin lentokentällä sijaitsevassa kahvilassa. Se on toistaiseksi suljettu. Grigori Vorobjov / Yle

Itse ennemminkin kannatan kuin vastustan Navalnya. Nyt paikallisvaalien kynnyksellä ja ennen vuoden päästä koittavia duumanvaaleja monet tuttavistani ovat kertoneet tukevansa hänen lanseeraamaansa älykästä äänestystä."

Lue tästä lisää Navalnyin niin kutsutusta “älykkään äänestämisen” ohjelmasta.

Öljy- ja kaasualaa opiskeleva Valentin sanoo, ettei sinänsä kannata Navalnya, mutta on katsonut hänen korruptiovideoitaan. Grigori Vorobjov / Yle

Valentin, öljy- ja kaasualan opiskelija

”Tällaisten asioiden tapahduttua Venäjällä tulee yleensä ensimmäisenä mieleen, että rikoksen takana on hallitus. Itsekin ajattelen, ettei kyse voi olla vain jostain sattumasta.

Minusta tuntuu, ettei Novitšok-myrkkyä voi kehittää täällä Tomskissa, joten kyseessä oli kai murhayritys. Se on tosi hämmentävää.

Olen lukenut asiasta internetistä. Venäjän tv:tä en katso, sillä en välitä ollenkaan, mitä siellä puhutaan. Harva Venäjällä enää muutenkaan uskoo televisioon."

Tomskissa opiskeleva Vlada kertoo, ettei ole kiinnostunut politiikasta, eikä usko siihen, että Navalnyi myrkytettiin. Grigori Vorobjov / Yle

Vlada, Tomskin valtionyliopiston opiskelija

"Minun on vaikea kommentoida asiaa, sillä en ole perehtynyt siihen kovin hyvin. Mutta jos tahdotte tietää mielipiteeni, niin olen sitä mieltä, ettei kyseessä ollut myrkytys.

Kyse voi olla huijauksesta tai jostakin vastaavasta. Kukapa sen tietää."

Tomskilaisen kauppahallin edessä myydään kasviksia. Taustalla Yhtenäisen Venäjän vaalimainos. Grigori Vorobjov / Yle

Ohikulkijoita Tomskin kauppahallin läheisyydessä ja muualla kaupungilla:

Igor, työmies

"Onko se muka todistettu 100-prosenttisesti? Sitä minäkin ajattelen, että miten meille tänne syvälle Siperiaan ilmestyisi Novitšok-hermomyrkkyä. Navalnyi olisi voitu yhtä lailla myrkyttää Moskovassa tai missä tahansa.

Uskon, että todennäköisesti myrkytystä ei tapahtunut, koska en näe siinä mitään mieltä. Kysehän on harvinaisesta aineesta. Jossain suurien kaupunkien laboratorioissa voidaan kai valmistaa Novitšokia – mutta sitten sitä muka tuotaisiin tänne hornantuuttiin? Helpompaahan hänet olisi myrkyttää siellä paikan päällä, eikö niin?"

Tomskin kaupunginhallinnossa aiemmin vaikuttaneen Nikolai Mozelin mielestä lännen uutiset Navalnyin myrkyttämisestä ovat valhetta. Grigori Vorobjov / Yle

Nikolai Mozel, eläkeläinen, toiminnut aiemmin johtavissa asemissa Tomskin kaupunginhallinnossa Yhtenäisen Venäjän -edustajana.

”Kansainvälinen media puhuu myrkytyksestä, mutta minä sanon teille, että kyse on suuresta valheesta.

Miksi niin? Hän joi lentokoneessa kupin teetä ja alkoi voida pahoin. Mistä se olisi voinut johtua, teestäkö? Lentokoneessa tarjoiltiin 70 kuppia teetä, eikä kukaan tarjonnut erityisesti hänelle tätä teetä.

Ja miksi meidän pitäisi myrkyttää tämä toveri? Luulen, että te itse tiedätte, mikä tässä on taustalla. Suurta valhetta on helpompi uskoa, kun pientä totuutta. Ja tässä on kyse juuri suuresta valheesta.

Navalnyi on ihminen siinä missä muutkin. Hän elää ja yrittää saada jotain aikaan. Siinä ei ole mitään hirveätä. Hänellä on ongelmia haiman kanssa ja sen tila ärtyi, kun hän seurusteli kollegoidensa seurassa. Tämä varmaankin kävi hänen terveydelleen.”

Valeriksi esittäynyt eläkeläinen pitää Tomskin ja koko Venäjän vallanpitäjiä korruptoituneina roistoina. Grigori Vorobjov / Yle

Valeri, eläkeläinen

”Ei ole ensimmäinen kerta, kun iljettävä hallintomme myrkyttää. He käyttävät hyväkseen apureita ja sellaisia löytyy aina.

Navalnyi on hieno mies. Hän kutsuu Yhtenäistä Venäjää huijareiden ja varkaiden puolueeksi. Siellä istuu täysin korruptoituneita bandiitteja, jotka ryöstävät kansalaisilta. Kaikilla heillä on jokin hämäräbisnes, joita pyöritetään toisten nimissä. Valta ja bisnes ovat kietoutuneet yhteen.

Sillä aikaa kansalaiset elävät köyhyydessä. Minun eläkkeeni on 8 500 ruplaa (eli noin 95 euroa). Se on vähemmän kuin säädetty minimitoimeentulo.

Äänestäminen on hyödytöntä. Tulos on jo päätetty etukäteen. Tavalliset kansalaiset ajattelevat vain sitä, mistä saada ruokaa ja miten selvitä läpi päivästä. Kaikki yritetään pitää kasassa valheellisen isänmaallisuuden avulla.

Sanon vielä kerran, että vallanpitäjämme ovat roskasakkia. Sellaista väkeä ei ole vallassa varmaankaan missään muualla maailmassa."

Toimittaja Roman Tšertovskih uskoo, että Navanlnyin takia monet saattavat äänestää tällä kertaa Tomskissa protestiksi valtapuoluetta vastaan. Grigori Vorobjov / Yle

Roman Tšertovskih, riippumattoman TV2-nettijulkaisun toimittaja

”Ensimmäisen kahden viikon aikana tuntui siltä, että koko kaupunki puhui vain Navalnyista.

Kun kävin vapaa-ajalla treeneissä, niin kaikki valmentajista aivan nuorimpiin kavereihin juttelivat siitä. Some täyttyi erilaisista teorioista tapahtuneesta ja meemeistä tomskilaisesta teestä. Jopa minun politiikasta täysin piittaamaton mummoni tuntee nyt Navalnyin.

Myös Navalnyin Tomskia koskevat korrutiotutkimukset ovat saaneet täällä paljon huomiota, vaikka valtapuolue Yhtenäisen Venäjän paikallispoliitikot eivät niitä ole millään tavalla kommentoineet. Tietääkseni Navalnyin väitteiden perusteella on pyydetty, että asiasta aloitettaisiin virallinen tutkinta.

Uskon, että monet aikovat nyt äänestää täällä protestiksi valtapuoluetta vastaan.

Tomskin ydinkeskustassa kohoaa valtava Venäjän-lippu. Grigori Vorobjov / Yle

Navalnyin myrkytys herättää tietysti inhottavia tuntemuksia: vihaa, pelkoa, pettymystä. Kuka tahansa voisi joutua sivullisena uhriksi. Me elämme Venäjällä, emmekä missään kehitysmaassa tai edes Valko-Venäjällä.

En voi sanoa, että Tomskissa turvallisuuskoneisto toimisi mitenkään erityisen humaanisti, mutta täällä mielenosoittajien ankarat kiinniotot tai muut poliisin kovat otteet eivät ole tavallisia. Nyt ihminen yritettiin tappaa tai saada syrjään äärimmäisen rajulla tavalla. Se on kamalaa, eikä tällaista pitäisi tapahtua missään 2000-luvulla."

