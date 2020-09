Korona vei rakastetun näyttelijän Aimo Räsäsen sairaalaan viikoksi: "Kun Italian kuolinluvut selvisivät ja keuhkot rahisivat, pelkäsin oikeasti"

Rakastettu näyttelijä Aimo Räsänen sairastui koronaan maaliskuun puolivälissä. Vielä tuolloin viruksesta tiedettiin varsin vähän, ja huhuja liikkui enemmän kuin tutkittua tietoa.

– Meillä virus kävi koko perheemme läpi, mutta minun kohdallani se oli hyvin raju, Räsänen kertoo nyt.

Aimo "Ami" Räsänen tunnetaan televisiosta etenkin Ylen Uusi Päivä -sarjan Otso Karhuna. Tampereen Työväen Teatterissa hän on näytellyt 1990-luvulta saakka.

Räsänen on myös lätkäisä.

Perheen molemmat pojat opiskelivat vielä Yhdysvalloissa ja pelasivat jääkiekkoa siellä. Lapset kuvailivat vanhemmilleen helmikuussa, miten talviloman aikana eurooppalaiset ja aasialaiset opiskelijat lähtivät käymään kotonaan.

Osa opiskelijoista matkusti Italiaan, toiset Wuhaniin.

Ami Räsänen on tuttu näky Tampereen Hakametsässä, jossa treenaa myös Tapparan kapteeni Jukka Peltola. Laura Vesa

Suomessa ensimmäinen koronatartunta löydettiin jo tammikuussa. Silti kukaan ei vielä maaliskuun alkupuolella tuntunut tietävän, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse.

Suomi oli myös muita Pohjoismaita ainakin viikon jäljessä viruksen leviämisessä.

Hiljalleen tietoa maiden rajat ylittävästä viruksesta alkoi tihkua. Koronatilanne julistettiin pandemiaksi.

Näytti epävarmalta, että Atlantin takaa pääsisi Suomeen enää myöhemmin keväällä.

Räsäsen pojat palasivat pikavauhtia Yhdysvalloista kotiin.

– Vielä silloin kasvomaskeja ei käytetty. Ajoin pojan Helsinki-Vantaalta kotiin. Se riitti, Räsänen kertoo.

Seuraavana päivänä pojalle nousi kuume.

Aapeli Räsänen voitti keväällä 2016 MM-kultaa alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa. Suomen Jääkiekkoliitto

Vaikka Aapeli Räsänen oli eristetty heti kotiinpaluun jälkeen kahdeksi viikoksi yhteen huoneeseen, altistuminen oli ehtinyt jo tapahtua ja perheessä kaikki sairastuivat vuorollaan.

– Viikon lopussa rouvakin sairastui, ja hän on lääkäri. Maaliskuussa vain harva pääsi testaukseen, mutta terveydenhuollon ammattilaiset pääsivät.

Kun testitulos oli positiivinen, koko perhe merkittiin sairastuneeksi.

Kuin päästäisen hengitys

Lopulta Aimo Räsäsen vointi alkoi huonontua.

– Se alkoi kuin tavallinen influenssa. Särki ja kolotti. Sitten se alkoi pahentua, Räsänen muistaa.

Kuume sahasi ylös ja alas, mutta pyöri jatkuvasti lähellä 40 astetta. Tauti alkoi edetä keuhkoihin.

Räsänen muistaa, miten keuhkot tuntuivat täyttyvän viruksesta.

– Hengitysvaikeudet olivat keskeisin oire. Kuin päästäisen hengitystä, läpättävää ja nopeaa, Räsänen kuvailee.

Kun kuume ei enää laskenut edes särkylääkkeillä ja hengitys tuntui yhä vaikeammalta, Räsänen soitti hälytyskeskukseen.

Ambulanssi maaliskuisena yönä kotipihassa tuntui dramaattiselta.

Räsänen pääsi koronaosastolle Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Häntä tutkittiin ja testattiin.

Virus oli kehittänyt jo keuhkokuumeen.

Samaan aikaan Italian sadat tuhannet tartunnat ja lukuisten kuolleiden määrät alkoivat vyöryä suomalaisten tietoon. Räsänen kuuli korkeasta kuolleisuudesta ja sai tietää, että virusta ei voi parantaa.

– Kun keuhkot rohisevat kuin paperipussia puristelisi, happiviikset suhisevat nenän alla ja kuume nousee 40 asteeseen, on oikeasti paha olla. Pelkäsin todella, kun Italian kuolinluvut tulivat selville.

Aimo Räsänen harjoittelee teatterilla kuin pelkoa koronasuluista ei olisikaan. Laura Vesa

Pihan ympäri

Aimo Räsäsen korkea kuume kesti yli viikon. Viimein sairaalassa antibiootit alkoivat purra keuhkokuumeeseen, olo koheni. Tuli tunne, että elämä voittaa, Räsänen kertoo.

Hän alkoi pienin askelin kuntouttaa väsynyttä kehoaan. Hyvä peruskunto auttoi paljon.

– Alkuun töpöttelin kuin tupa-Uuno tuvassa. Sitten pyöritin tennispalloa jääkiekkomailalla ja kävelin hiljalleen pihaa ympäri. Pelkäsin, oliko korona vahingoittanut keuhkojani pysyvästi.

Pihalenkki vaihtui korttelikävelyyn. Räsänen lisäsi tahtia ja askeleita, kokeili, voiko sykettä jo alkaa nostaa. Lopulta hän uskalsi lähteä jäille. Kun kroppa kesti jääkiekon, olo tuntui parantuneelta.

Vasta-aineita vai ei

Aimo Räsänen seuraa edelleen koronauutisia tarkasti ja päivittäin.

Hän on lukenut artikkelit, joiden mukaan toinen aalto on pian täällä. Toisissa jutuissa tutkijat kertovat, että viruksen voima olisi hiipumassa.

Näyttelijästä on vain hyvä, että tutkijat miettivät viruksen kehitystä eri näkökulmista. Niin siitä voi saada selvyyden.

– On kyseenalaista, tuoko sairastuminen immuniteetin vai ei. Ainakin pojaltani löytyi testeissä vasta-aineita, Räsänen kertoo.

Puolen vuoden aikana ei ole selvinnyt, miksi koko perheestä juuri Räsänen sairasti viruksen kovimman kautta ja muut selvisivät kuumeilulla.

Mielensäpahoittaja ja poika -näytelmän rooleissa nähtiin Aimo Räsänen (vas.) ja Esko Roine. Liekki Promotion

Erikoisen ajan aistii

Heinäkuussa Tampereen Työväen Teatteri aloitti näytelmäharjoitukset. Nyt esitykset pyörivät jo koronarajoituksin.

– Erilaisen tunnelman voi aistia myös yleisöstä. He istuvat maskit päällä kaukana toisistaan ja me esiinnymme puolelle salille. Silti kokoajan on semmoinen olo, että periksi ei anneta, vaikka kuinka elämme erikoisaikaa, Räsänen kuvaa.

Syksy näyttää yhä epävakaalta. Viranomaiset voivat koska tahansa tiukentaa rajoituksia, virus purskahtaa voimalla esiin. Silti uutta Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -näytelmää treenataan täysillä.

Ensi-illan olisi määrä koittaa jo 22. syyskuuta.

– Uusia rajoituksia voi tietysti tulla koska tahansa, mutta me harjoittelemme kuin pelkoa suluista ei olisikaan.

Näyttelijä Aimo Räsänen kertoo Yle Tampereen Petri Lassheikin haastattelussa, miltä koronan sairastaminen osastolla tuntui.

