Entiselle everstille 133 vuotta vankeutta espanjalaispappien yli 30 vuoden takaisista murhista El Salvadorissa

Entinen El Salvadorin armeijan eversti on tuomittu yli 133 vuodeksi vankeuteen Espanjassa. Espanjan kansallinen rikostuomioistuin katsoi Inocente Montanon syylliseksi viiden espanjalaisen jesuiittapapin murhaan vuonna 1989.

Sotilaat teloittivat oikeuden mukaan Montanon käskystä papit maan pääkaupungissa San Salvadorissa sijaitsevan jesuiittayliopiston kampuksella. Montanolle määrättiin kustakin murhasta runsaat 26,5 vuotta vankeutta.

Tapahtumat ajoittuvat El Salvadorin sisällissodan loppuvaiheisiin, kun jesuiittajärjestö toimi välittäjänä maan sotilashallituksen ja vasemmistolaisen sissiliikkeen FMLN:n rauhanneuvotteluissa. Tunnetuin papeista, isä Ignacio Ellacuria, oli yliopiston rehtori ja Yhdysvaltojen tukeman sotilasjuntan äänekäs kriitikko.

Ei voitu tuomita kaikista murhista

Montano oli oikeuden mukaan vastuussa myös yhden salvadorilaisen papin sekä pappien taloudenhoitajan ja tämän tyttären murhista samana päivänä. Näistä teoista Montanoa ei voitu kuitenkaan tuomita, koska hänet oli luovutettu Espanjaan vastaamaan espanjalaispappien murhia koskeviin syytteisiin.

Yhdysvalloissa oleskellut Montano luovutettiin Espanjaan vuonna 2017, ja on ollut siitä lähtien vangittuna. Montano on toistaiseksi ainoa salvadorilaisupseeri, joka on tuomittu jesuiittamurhista. El Salvador on kieltäytynyt luovuttamasta muita syytettyjä Espanjaan.

Espanjan yleisradion RTVE:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) pitkästä vankeustuomiosta varsinaisesti istuttavaksi tulee 30 vuotta. 77-vuotias Montano istunee siis joka tapauksessa vankilassa lopun ikäänsä.

El Salvadorin sisällissota kesti 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuun asti. Sodassa on arvioitu kuolleen noin 75 000 ihmistä ja kadonneen noin 8 000.

Lähteet: AFP, Reuters