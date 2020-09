Hämmästyttävä löytö: Venuksessa merkkejä elämästä – Toistaiseksi vakuuttavin todiste elämästä muualla kuin maapallolla

ALMA-teleskooppi tekee havaintoja radioaalloilla, mutta niin tarkasti, että sen avulla voidaan tehdä myös kuva Venuksesta. Tässä ALMA:lla aiemmin otetun Venus-kuvan päälle on laitettu osa James Clerk Maxwell -teleskoopin havaitsemaa spektriä. Spektri on kuin kohteen kemiallinen sormenjälki, ja siinä olevat yksityiskohdat paljastavat mm. fosfiinin. ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Greaves et al. & JCMT (East Asian Observatory)