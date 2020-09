Analyysi: Hallitus julkaisi matkustusmallin, joka hakee sekavuudessa vertaansa – Näinkö brittejä houkutellaan Lapin husky-safareille?

Husky-yrityksille luvassa on kohtalon talvi. Nyt pohditaan, ehtivätkö brittituristit varata joulumatkat ajoissa.

Pieni pohjoinen Suomi on pärjännyt koronataistelussa hienosti. Paremmin koronaa ovat onnistuneet torjumaan vain Latvia ja Vatikaani, joka ei oikeastaan ole edes mikään valtio.

Hyvästä tartuntatilanteesta on tullut kuitenkin jo ongelma. Suomi on eristäytynyt muista. Matkustusrajoitukset ovat olleet niin tiukat, että Lapin jouluiset husky-safarit ovat jo vaarassa.

Asentajien on päästävä Suomeen ilman karanteenia

Tilanne on siepannut myös monia muita yrityksiä. Jos kotkalainen metallipaja on tarvinnut Ranskasta asentajaa, asentajalle on lätkäisty kahden viikon omaehtoinen karanteeni.

Hallitus päätyi siis perjantaina höllentämään matkustusrajoituksia. Suomeen pääsee ensi viikon lauantaista lähtien matkustamaan vapaasti maista, joissa on enintään 25 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana.

Aiemmin raja oli kahdeksan tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Muutos vapauttaa matkustamisen esimerkiksi Ruotsista, Saksasta ja Norjasta. Kaiken kaikkiaan vihreällä listalla on nyt toistakymmentä maata.

Muutos ei helpota brittien tuloa Lappiin

Lappiin odotetaan turisteja ennen kaikkea Britanniasta. Lontoolaisperhe ei voi kuitenkaan lähiviikkoina varata Lapin matkoja, koska maan tartuntaluvut ovat yhä liian korkeat.

Vasta marraskuun lopulla Suomi siirtyy uuteen malliin, joka on saanut nimen “testaa ja tule”. Tämä tarkoittaa, että myös riskimaista tulijat pääsevät Suomeen ilman karanteenia, jos heillä on tuore negatiivinen koronatestitulos.

Mutta haluaako nelihenkinen Jonesin perhe jättää matkansa varaamisen viime tippaan?

Koronatestin tulos valmistuu lähtiessä

Jos Jonesit viipyvät Lapissa yli kolme vuorokautta, Suomi vaatii perheeltä uuden koronatestin.

Testituloksen valmistumiseen menee useita päiviä, joten brittiperhe saattaa saada testituloksen mukaansa kotiin lähtiessään.

Putositko jo kärryiltä? Ei ihme. Lisää on kuitenkin tulossa.

Uuteen tule ja testaa -malliin siirrytään välivaiheen kautta. Välivaiheessa matkustusrajoituksia tarkastellaan viikon välein. Suomi voi palauttaa rajatarkastuksia entistä tiukempaan tahtiin maille, joissa tartunnat nousevat yli raja-arvojen.

Tähän mennessä tarkasteluväli on ollut noin kaksi viikkoa.

Rajoja ei voi enää kokonaan sulkea

Keväällä tilanne oli selkeä: rajat pantiin kiinni. Vasta myöhemmin herättiin siihen, että Suomen kansalaisella on perustuslain mukaan oikeus lähteä maasta ja palata kotiin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus sorvaa matkustussääntöjä kahden tulen välissä. Liian suurista höllennyksistä seuraa tartuntojen lisääntyminen. Liian tiukat rajoitukset taas näivettävät matkailun ja aiheuttavat konkurssiaallon.

Ei ihme, että hallituksen päätös saikin heti ristiriitaisen vastaanoton.

Ruotsalaiset kehuvat uutta mallia

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi jo hallituksen tiedotustilaisuudessa, että ministeriö vastusti matkustusrajoitusten höllentämistä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi pitävänsä uutta mallia “niin hyvänä kuin näillä koronaluvuilla on mahdollista”.

Ruotsalaiset repesivät riemuun. Lentoyhtiö Finnair ja laivayhtiöt ilmoittivat, että ovat heti valmiit lisäämään tarjontaa.

Hallituksen oli kuitenkin pakko toimia. Schengen-maiden rajasäännöstön mukaan sisärajavalvontaa ei saa pääsääntöisesti jatkaa pidempään kuin kuusi kuukautta. Suomessa aikaraja tulee täyteen ensi viikon perjantaina.

Suomi on nyt esittänyt suunnitelman, miten sisärajavalvonnasta päästään eroon 26. marraskuuta mennessä.

