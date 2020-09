Herätys: Ykkösaamussa ministeri Annika Saarikko, koronakuolemia todellisuudessa enemmän, Helsinki Pride -viikko huipentuu konserttiin

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) on Ylen TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina.

Ykkösaamun vieraana Annika Saarikko: Ei uutta hallitusohjelmaa

Keskustan uusi puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ei lähtisi kirjoittamaan hallitusohjelmaa uusiksi koronakriisin vuoksi. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiistaina, että SDP olisi valmis hallitusohjelman uusimiseen. Saarikon mielestä koronan takia heikentynyt taloustilanne voidaan ottaa huomioon budjettiriihessä muutenkin kuin kirjoittamalla hallitusohjelma uusiksi. Saarikko on haastateltavana TV1:n Ykkösaamussa kello 10.05. Katso ohjelmaa täältä.

Koronakuolemia on virallisesti 900 000, mutta totuus on karumpi

Saattokodin työntekijä siirsi koronaan kuolleen henkilön arkkua Gironassa Espanjassa toukokuussa. Enric Fontcuberta / EPA

Kuinka paljon ihmisiä on kuollut koronaan maailmanlaajuisesti? Virallisesti vajaat 900 000, mutta totuus on synkempi. Vähäinen testaus ja epidemian piilottelu ovat alusta asti vääristäneet maailman koronatilastoja. Yle on rakentanut taulukon, jossa vertaillaan kuluvan vuoden kuolleisuutta viiden edeltävän vuoden keskiarvoon. Maailman terveysjärjestö julisti koronan pandemiaksi, maailmanlaajuiseksi taudiksi, puoli vuotta sitten.

Hankalaa jänisruttoa liikkeellä nyt tavanomaista enemmän

Kuolleena löytyviin jäniksiin ja rusakoihin ei kannata koskea paljain käsin. Markku Sandell / Yle

Helsinkiläinen Tuomo Karvonen luuli hyttysenpistoja tavallisiksi, mutta saikin kokea jänisruton ikävät puolet. Tautiin kuolleita jäniksiä on löytynyt eri puolilta Suomea. Laajempi tularemiaepidemia ilmenee yleensä kolmen vuoden välein. Runsaus tulee usein myyräkannan huippuvuoden jälkeen, sillä myyrät ovat tautia aiheuttavan bakteerin isäntälaji.

Helsinki Pride -viikko huipentuu konserttiin – Yle näyttää suorana kello 16

Helsinki Pride -viikon lauantainen kulkue ja puistokonsertti ovat tänä vuonna virtuaalisia. Ville Mennander / Yle

Helsinki 2020 Pride -viikko huipentuu lauantaina konserttiin, jossa esiintyvät Alma, Tuure Boelius ja Erika Vikman. Tähtimuusikoiden livekeikkojen lisäksi Kaapelitehtaan konsertissa nähdään House of Guccin vogue-esitys sekä drag-artisti Betty Fvckin Queerlesque-show. Konsertin juontavat Laura Haimila ja NikoLa. Yle näyttää konsertin suorana Areenassa kello 16.

Riskirahoittajat ilmestyivät kotimaiseen elokuvaan

Aleksi Salmenperän ohjaama White Wall on Ylen ja Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n yhteisponnistus. Sarja on kiinnostanut myös riskirahoittajia. Alvi Pakarinen / Fire Monkey / Nice Drama / Moskito

Kotimainen elokuva ja kotimaiset draamasarjat kiinnostavat nyt suomalaisia riskirahoittajia. Yksi syy muutokseen on laadukkaan tv-draaman kansainvälinen suosio, jonka kysyntään ovat vaikuttaneet lukuisat suoratoistopalvelut. Kyse on kasvualasta.

Sateet levittäytyvät itään ja pohjoiseen

Matti Huutonen / Yle Sää

Sadealue liikkuu lauantaina lännestä ja lounaasta itään ja koilliseen. Pohjoisimpaan Lappiin sateet saapuvat vasta illaksi. Päivälämpötilat vaihtelevat 8 ja 16 asteen välillä. Tuuli on merellä paikoin kovaa.

