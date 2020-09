USA:n tulipätsit roihuavat edelleen valtoimenaan, Oregonissa evakuoitu jo yli puoli miljoonaa ihmistä

Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa yli puoli miljoonaa ihmistä on evakuoitu valtoimenaan riehuvien maastopalojen tieltä, kertoivat osavaltion viranomaiset.

Koko Yhdysvaltojen länsirannikkoa piinaavat erittäin tuhoisat palot. Ainakin 16 ihmisen oli perjantaina vahvistettu kuolleen paloissa rannikon kolmessa osavaltiossa Kaliforniassa, Oregonissa ja Washingtonissa.

Oregonin kuvernöörin Kate Brownin mukaan palot ovat kolmen vuorokauden aikana tuhonneet kaksi kertaa niin paljon maastoa kuin mitä osavaltiossa keskimäärin vuodessa palaa. Ainakin viisi kaupunkia on kärsinyt huomattavia vahinkoja.

– Osavaltiossamme ei ole koskaan roihunnut näin paljon hallitsemattomia paloja. Olen varma siitä, että ne ovat tuoneet mukanaan myös kuolonuhreja. Heti kun meillä on tästä lisää varmistettua tietoa, kerromme sen, Brown lupasi.

Hän kertoi myöhemmin illalla Suomen aikaa, että palojen jäljiltä on kateissa kymmeniä ihmisiä.

Kuumuus ja tuulet haittaavat sammuttamista

Molallan kaupungissa poliisit kävivät läpi taloja varmistaakseen, että asukkaat ovat lähteneet. Tyhjän talon merkiksi talon ajotiehen maalattiin rasti.

– On aivan eri asia lähteä kodistaan, kun sinut pakotetaan siihen. Se on kamalaa: tämä on minun kotini. Tärkeintä kuitenkin on, että lapseni, mieheni, koirani, kissani ja kaikki naapurini pääsevät turvaan, luetteli Denise Pentz, joka oli asunut kaupungissa 11 vuotta.

Maastopalojen tuhoama rakennus Gatesissa, Oregonissa. Kathryn Elsesser / AFP

Kalifornian pohjoisosissa riehuvasta August Complex -palosta tuli torstaina paikallista aikaa osavaltion historian laajin maastopalo, kun useampi erillinen palo yhdistyi palojen levitessä. Palo oli levinnyt jo lähes 750 000 aarin alueelle ja oli vain pieniltä osin sammuttajien hallinnassa.

Kaliforniassa ja Washingtonissa palojen sammutusta ovat vaikeuttaneet viikonlopusta lähtien poikkeuksellinen helleaalto ja kovat, kuivat tuulet. Esimerkiksi Los Angelesin piirikunnassa rikottiin viikonloppuna lämpöennätys, kun lämpötila nousi 49 asteeseen.

Pelkästään Kaliforniassa 28:aa eri paloa yrittää hillitä yli 14 000 sammuttajaa.

